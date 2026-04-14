FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ŠTO DA JE ČITAV /

Poderani dres slovenskog prvaka prodan za nevjerojatni iznos

Poderani dres slovenskog prvaka prodan za nevjerojatni iznos
×
Po završetku utrke poderani Pogačarov dres uz njega su potpisali i svi njegovi momčadski kolege te je poslan na dražbu

14.4.2026.
Hina
VOYO logo
VOYO logo

Potpisani, ali i poderani dres u kojem je najbolji biciklist današnjice Tadej Pogačar pobijedio na ovogodšnjoj monumentalnoj utrci Milano - Sanremo održanoj 21. ožujka prodan je za rekordnih 95.100 eura, objavila je internetska stranica domestiquecycling.com, a cjelokupni iznos bit će uplaćen u humanitarne svrhe.

Aktualni svjetski prvak Pogačar pao je 32 kilometra prije cilja utrke, ali se uz pomoć momčadskih kolega ekspresno vratio na čelo i svejedno uspio slaviti.

Po završetku utrke poderani Pogačarov dres uz njega su potpisali i svi njegovi momčadski kolege te je poslan na dražbu. Početna cijena bila je 1000 eura da bi na kraju prodajna cijena dosegla čak 95.100 eura što je najveći iznos koji je dan za neki biciklistički dres.

Cjelokupan iznos bit će uplaćen u Pogačarovu humanitarnu fondaciju koja se brine za mlade sportaše i djecu koja boluju od teških bolesti.

Prodaja poderanog dresa nije prvi slučaj kako je neki predmet povezan s Pogačarom dosegao veliku cijenu na aukciji. U prosincu je njegov bicikl s kojim je tijekom lanjskog Tour de Francea vozio uspon na Mont Ventoux na dražbi u Sotheby'su prodan za čak 163.430 eura, što je daleko iznad njegove standardne cijene.

Tadej PogačarAukcijaDresTour De France
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
VOYO logo
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
