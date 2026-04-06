FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
iako je slavio... /

Najbolji biciklist današnjice pod istragom: Prolaz kroz 'crveno' mogao bi ga skupo koštati

Najbolji biciklist današnjice pod istragom: Prolaz kroz 'crveno' mogao bi ga skupo koštati
×
Foto: Profimedia

Belgijski dužnosnici potvrdili su u ponedjeljak da je u tijeku istraga protiv biciklista koji su navodno prošli kroz crveno svjetlo, bez navođenja daljnjih detalja.

6.4.2026.
16:58
Hina
Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Slovenac Tadej Pogačar je među biciklistima koji su pod istragom zbog prolaska kroz crveno svjetlo na željezničkom prijelazu tijekom nedjeljne utrke Ronde van Vlaanderen. 

Pogačar, koji je treći put u karijeri pobijedio u utrci, bio je među skupinom biciklista koji su prošli kroz crveno svjetlo bez zaustavljanja. Većina biciklista iza njih zaustavila se prije pruge. 

Belgijski dužnosnici potvrdili su u ponedjeljak da je u tijeku istraga protiv biciklista koji su navodno prošli kroz crveno svjetlo, bez navođenja daljnjih detalja. Lokalni mediji izvijestili su da bi biciklisti mogli biti kažnjeni novčanom kaznom i zabranom vožnje ako se proglase krivima.

Službenici utrke potom su naredili biciklistima koji su prošli kroz crveno svjetlo da uspore kako bi ih ostali natjecatelji mogli sustići. Ronde van Vlaanderen jedna je od najizazovnijih jednodnevnih utrka, prvi put održana 1913. 

Tadej PogačarNovčana KaznaBiciklizam
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
