jeziv pad /

Nakon operacije stižu prve prognoze: Evo kada bi Alex Marquez ponovno mogao voziti!

Nakon operacije stižu prve prognoze: Evo kada bi Alex Marquez ponovno mogao voziti!
Foto: DANIEL BALLARIN/AFP/Profimedia

Sama utrka za VN Katalonije ostat će upamćena po brojnim incidentima i prekidima.

21.5.2026.
16:44
Sportski.net
Vozač Gresini Racinga Alex Marquez neće nastupiti na Velikim nagradama Italije i Mađarske nakon teške nesreće koju je doživio tijekom utrke za VN Katalonije prošlog vikenda.

Do incidenta je došlo kada je 30-godišnji Španjolac udario u motocikl Pedra Acoste, nakon čega je izgubio kontrolu pri velikoj brzini i završio u zaštitnoj zoni uz stazu. U dramatičnom padu nekoliko se puta prevrnuo prije nego što je završio na šljunku. OVDJE pogledajte kako je izgledao težak pad mlađeg Marqueza.

Odmah nakon nesreće Marquez je prevezen u bolnicu, gdje su liječnici utvrdili prijelom kralješka u predjelu vrata te prijelom desne ključne kosti. Operiran je još u nedjelju, a njegova momčad u četvrtak je potvrdila kako će zbog oporavka propustiti sljedeće dvije utrke MotoGP prvenstva.

Sama utrka za VN Katalonije ostat će upamćena po brojnim incidentima i prekidima. Zbog više teških sudara utrka je čak dva puta bila zaustavljena crvenom zastavom, a pobjedu je na kraju odnio Fabio Di Giannantonio iz momčadi VR46 Racing.

Marquez trenutačno zauzima sedmo mjesto u ukupnom poretku vozača nakon šest odvoženih utrka ove sezone. Prošle godine završio je kao viceprvak svijeta, odmah iza svog starijeg brata Marca Marqueza.

Velika nagrada Italije održat će se od 29. do 31. svibnja, dok je utrka za VN Mađarske na rasporedu od 5. do 7. lipnja.

Alex Marquez, Moto Gp, Vn Italije, Vn Mađarske, Težak Pad
