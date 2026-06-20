Kedveš o brutalnom nokautu Plazibata: 'Svatko će sad triput razmisliti o borbi s njim'

Andrej Kedveš, poznati hrvatski kickboksač, gost je u novoj epizodi podcasta Net.hr "Maksanov korner" gdje se, uoči vlastitog nastupa na FNC 32 u Osijeku u subotu, osvrnuo na aktualnosti iz svijeta borilačkih sportova. Bez zadrške govori o svojem odnosu sa slavnom svjetskom kickboxing promocijom Glory, ali i komentira impresivan nokaut Antonija Plazibata, te iznenađujući poraz Miloša Cvjetićanina.

'Nisam razočaran, ali sam iznenađen'

O svom statusu u prestižnoj kickboxing promociji Glory i razlozima zašto je njegova priča s tom organizacijom, barem zasad, završena, Kedveš nam priča:

Vidio sam Plazibatov nokaut, ono što je Plazibat napravio neusporedivo je s bilo čim. Siguran sam da je s ovim nastupom Plazibat opravdao velika očekivanja Glorija za njega i da svaki sljedeći protivnik triput razmisliti da li će se boriti s njim ili ne. Andrej Kedveš u 'Maksanovom korneru' o Antoniju Plazibatu.

"Glory redovno održava svoje borilačke evente, ali nažalost ne održava borce. Ne održava borbe u kategoriji za koju sam bio potpisao ugovor, tako da tu kategoriju su stopirali. Postoje neke naznake da će se nekad u budućnosti možda vratiti, ali o tom potom. Tako da je tu moja priča s Gloriom trenutno završila i između ostalog istekom ugovora, tako da nemam nekih informacija za nekakvu daljnju suradnju, ali ne mogu reći da nisam otvoren opet potpisati za Gloriju ili boriti se za Gloriju. Naravno, ako ako raspored i ako se naši planovi poklope", tvrdi Andrej Kedveš.

O samoj odluci Glory organizacije da ugasi povijesno jednu od najatraktivnijih kategorija, navodi:

"Pa ne mogu reći da me razočarala s obzirom da nije to ništa osobno prema meni, ali me je iznenadilo s obzirom da i po komentarima ljudi koji prate borilačke sportove bili su svi iznenađeni kako su ugasili baš tu kategoriju do 70 kilograma. S obzirom da je to starih K-1 dana iz Japana bila jedna od najpopularnijih kategorija i smatram da je u toj kategoriji zapravo najveća koncentracija kvalitete. Je subjektivno, ali i to mislim da je to. Mislim da je istina da je najveća koncentracija kvalitete u kategoriji do 70 kilograma i to me iznenadilo. Zašto su baš tu kategoriju od svih drugih ugasile."

'Plazibat je najopasniji udarač na svijetu'

Kedveš se osvrnuo i na spektakularan nokaut sunarodnjaka Antonija Plazibata, koji je prošle subote na eventu Gloryja u Rotterdamu teško nokautirao Marokanca Anisa Bouzida (49-6) u dodatnoj, četvrtoj rundi.

"Jesam, vidio sam Plazibatov nokaut, ono što je Plazibat napravio neusporedivo je s bilo čim. Svaka čast. Mislim da je opravdao status jednog od najopasnijeg udarača na svijetu, kad uzmemo u obzir sve sportove, sve borilačke sportove. Pokazao je da ako si opasan početkom meča i u ekstremnoj, da i dalje možeš teško nokautira čovjeka. To sigurno ne može to svatko i to je stvarno sjajno. Siguran sam da je s ovim nastupom Plazibat opravdao velika očekivanja Glorija za njega i da svaki sljedeći protivnik triput razmisliti da li će se boriti s njim ili ne."

O porazu Cvjetićanina: 'U ovom sportu ništa ne iznenađuje'

Za kraj, Andrej Kedveš komantira i neočekivani poraz nokautom Miloša Cvjetićanina na istom eventu na kojem je Plazibat trijumfirao. Miloš Cvjetićanin se, podsjetimo, borio s Moryjem Kromahom, ali u napadu na titulu teške kategorije u Gloryju teško je poražen. U trećoj rundi Kromah je iznenada i precizno pogodio savršeno tempirano leteće koljeno koje je direktno završilo na Miloševoj bradi. Cvjetićanin je od siline udarca pao na pod ringa kao pokošen. Iako je sudac brojao, srpski borac se nije uspio oporaviti od tako snažnog nokauta.

"U ovom sportu nas ništa ne može iznenaditi. To je, ono, velika vjerojatnost da će netko nekog nokautirati, tako da ne mogu reći da sam iznenađen, ali da sam očekivao to, ovakav rasplet, nisam. Mislio sam da, to jest siguran sam da Miloš ima neke prednosti u odnosu na na Kromaha, da je imao svoju šansu, ali eto, tako se odvio meč da da nije stigao pokazati te svoje prednosti doći do izražaja neke njegove najbolje stvari koje radi. Tako da, ovako je završilo, ali što je tu je."

Kedveševi detaljni i iskreni odgovori pružili su jedinstven uvid u razmišljanje profesionalnog borca o stanju na sceni, potvrđujući kako su iznenađenja i strateške odluke izvan ringa sastavni dio surovog svijeta borilačkih sportova.

Cijeli podcast s Andrejom Kedvešom pogledajte u priloženom videu gore.