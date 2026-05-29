Trudna Barbara Matić videom otkrila uzbudljive novosti: 'Konačno'

Hrvatska judašica Barbara Đinović (ex. Matić) (31), koja je nedavno otkrila kako sa suprugom Filipom Đinovićem očekuje prvo dijete, svoje je pratitelje na TikToku sada oduševila jednim sasvim drugačijim "projektom". Po svemu sudeći, trudničke dane Barbara je odlučila iskoristiti kako bi se posvetila uređenju svog doma, a posebno je ponosna na jedan detalj iz doma.

U kratkom videu, uz natpis "finally" (konačno), Barbara je provela gledatelje kroz svoj novi, besprijekorno bijeli walk-in ormar. Snimka započinje pogledom kroz elegantan, lučni ulaz, a zatim se uz dramatično paljenje integrirane rasvjete otkriva prostor kao iz časopisa za uređenje interijera. Prazne police, ladice i prostor za vješanje odjeće čekaju da budu popunjeni, a poseban detalj je i ladica s pregradama za modne dodatke.

Svoj je entuzijazam sažela u jednostavnom, ali slikovitom opisu: "Ne zovite me nigdi, slažem ormar", dajući do znanja da joj je trenutno najveći užitak upravo organizacija novog prostora.

Beba stiže na jesen

Inače, iako beba stiže za nekoliko mjeseci, Barbara je nedavno otkrila kako spol još uvijek ne znaju jer, kako kaže, ona i suprug nisu ni sigurni žele li uopće znati spol prije rođenja djeteta.

No, iako ne znaju stiže li im dječak ili djevojčica, naša proslavljena sportašica već je isplanirala imena.

"Što se imena tiče, ako bude dečko bit će Luka, a ako bude curica bit će Luna", otkrila je nedavno za Story 31-godišnja trudnica.