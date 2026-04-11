Prestanite kuhati kupus, ova metoda mu popravlja okus i pretvara ga u zvijezdu tanjura

Kupus ne vole baš svi, no to povrće ima malo kalorija i bogato je vitaminima K i C te može poboljšati probavu jer se sastoji od netopivih vlakana. Postoje i naznake da može pomoći u snižavanju krvnog tlaka i kolesterola.

Novinarka Expressa Rebecca Koncienzcy obožava jesti kupus, no pod uvjetom da je pravilno pripremljen, a otkrila je da ima svoju omiljenu metodu pripreme.

"Iskuhavanje dok se ne pretvori u gnjecavu masu definitivno je neprivlačno, čak i najvećim obožavateljima ovog lisnatog povrća. Iako nemam ništa protiv kuhanja u vodi, tada mu je potrebno jako puno začina. Ipak, moja omiljena metoda za ovu fantastičnu supernamirnicu je pirjanje na maslacu i temeljcu, što obogaćuje okus i s lakoćom ga pretvara u zvijezdu svakog tanjura", napisala je.

Recept za savršeni kupus na maslacu

Jedna glavica kupusa dovoljna je za četiri porcije i fantastično se slaže s tradicionalnim jelima.

"Jednom kada probate, više se nećete vraćati na staro jer ova metoda izvlači prirodnu slatkoću, a iako kupus postane mekan i nježan, zadržava svoj oblik", istaknula je Rebecca.

Sastojci:

Jedan kupus,

Jedna kocka pilećeg temeljca (ili povrtnog),

Dvije pune žlice maslaca

Priprema:

1. Uklonite oštećene listove s kupusa i isperite ga pod mlazom vode. Zatim kupus prerežite na pola, a zatim na jednake četvrtine.

2. Odrežite stabljiku sa svakog komada, ali ne do kraja, kako bi četvrtine zadržale svoj oblik tijekom kuhanja.

3. Na laganoj do srednjoj vatri dodajte maslac u tavu s poklopcem. Nakon što se otopi, dodajte kupus.

4. Pržite kupus sa svake strane dvije do tri minute, ili dok ne počne rumeniti i karamelizirati se; upravo to pomaže intenziviranju okusa.

5. Dok se prži, možete dodati kocku temeljca u litru kipuće vode i kada svaka strana dobije malo boje, dodajte temeljac u tavu, malo smanjite vatru i poklopite.

6. "Kuhajte dok sva voda ne ispari i tada je spremno za posluživanje. Ne dodajem sol jer mislim da maslac i temeljac dodaju sol tijekom kuhanja", istaknula je Rebecca.

