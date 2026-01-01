Jeste li znali da postoji poseban način rezanja limete? 'Više soka i manje nereda'

Brojni kokteli, uključujući Margaritu i Mojito, sadrže sok od limete, dok se drugi, poput klasičnog Gin & Tonica, obično poslužuju sa svježom kriškom. Limeta je također ključan sastojak u meksičkoj kuhinji, neizostavna za prelijevanje preko tacosa. No, jeste li znali da način na koji je režete može napraviti veliku razliku?

Jedan meksički restoran iz južnog Londona, Taquiza, nedavno je na TikToku objavio video u kojem demonstrira najbolji način za rezanje ovog agruma na kriške. Kako prenosi Mirror, snimka je brzo privukla pažnju.

U opisu videa stoji: "Kladimo se da niste znali da postoji pravilan način za rezanje limete?! U današnjoj Samovoj lekciji: čist horizontalni rez drži gorku bijelu srčiku po strani, pa sok teče glatko, ravno preko vaših tacosa ili bilo čega što prelijevate citrusima".

Na početku videa, glavni kuhar Sam Tarneberg kaže: "Ovako mi sjeckamo naše limete u Taquizi. Možda zvuči čudno, ali postoji poseban način za njihovo rezanje".

U čemu je tajna rezanja limete?

Kuhar je zatim objasnio postupak. "Većina ljudi počinje ovako", nastavio je, polažući nož okomito preko limete, tako da su krajevi s peteljkom na vrhu i na dnu. "Mi to ne radimo", dodao je, okrećući limetu vodoravno i režući je na pola po sredini. Nakon toga, svaku polovicu je narezao na tanke kriške.

"Mi režemo na ovaj način, a zatim siječemo na ovakve kriške", pojasnio je. "Glavni razlog zašto to radimo je da izbjegnete onaj bijeli, spužvasti dio u sredini", nastavio je, pokazujući na tanki rub kriške odakle će sok poteći kada se stisne. "A kada je krenete cijediti, sok ne prska posvuda, već ide točno tamo gdje želite", zaključio je.

Korisnici TikToka su oduševljeni

Gledatelji su bili zapanjeni ovim jednostavnim trikom. Jedan je korisnik komentirao: "Dignite ruku ako ste cijelo vrijeme pogrešno rezali limete", nakon čega je uslijedio emoji podignute ruke. Drugi se nadovezao: "Ja uvijek režem na pogrešan način i onda je izbodem nožem da sok lakše izađe. Ipak, jedna kap uvijek nekako pronađe put do mog oka".

Jedna je korisnica podijelila svoje iskustvo s posla: "Ovako sam ih rezala u taco restoranu gdje sam radila i dobila sam opomenu jer to nije bio način na koji su nas obučili. Ipak sam nastavila po svome jer tako dobijete više soka i kriški, a gosti su se prestali žaliti na naše 'suhe' limete, koje zapravo nisu bile suhe, samo nisu bile pravilno narezane".

Mnogi su se složili da se na ovaj način presijecaju prirodne membrane unutar ploda, što omogućuje da više soka izađe.

Čini se da je ovaj jednostavan savjet promijenio pravila igre za mnoge ljubitelje koktela i meksičke hrane. Sljedeći put kada budete pripremali piće ili jelo s limetom, isprobajte ovu metodu i uvjerite se sami u razliku.

