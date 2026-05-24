FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
LIGUE 1 /

Skoro srušio PSG, pa dobio novi ugovor: Pierre Sage ostaje na klupi Lensa

Skoro srušio PSG, pa dobio novi ugovor: Pierre Sage ostaje na klupi Lensa
×
Foto: Ibrahim Ezzat/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

Sage je u Lens stigao iz Lyona, a prije nekoliko dana klubu iz sjeverne Francuske donio je prvi kup u povijesti kluba

24.5.2026.
14:58
Hina
Ibrahim Ezzat/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Pierre Sage, trener Lensa, kluba koji je francusko prvenstvo završio na drugom mjestu iza Paris Saint-Germaina i osvajača francuskog Kupa, potvrdio je u nedjelju da će i sljedeću sezonu voditi klub sa sjevera.

Na pitanje hoće li ostati trener Lensa u sljedeće sezone i voditi ga kroz Ligu prvaka, Sage je odgovorio potvrdno.

"Mislim da će Pierre Sage nastaviti. Sada je Pierre, kao i svaki igrač u Racing Club de Lensu, netko tko je ovih dana vrlo tražen", rekao je predsjednik Lensa Joseph Oughourlian u subotu.

Za bivšeg trenera Lyona, 47-godišnjeg Sagea koji je ove godine osvojio nagradu za najboljeg trenera francuskog prvenstva, navodno su interes pokazivali neki engleski klubovi, posebno Crystal Palacea, prema pisanju medija.

LensLigue 1
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike