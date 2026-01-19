Lepa Brena otkrila pikanterije iz braka s Bobom: 'Popucali su zidovi, morali su renovirati kat'

Lepa Brena (65) otvoreno je govorila o najintimnijim trenucima sa suprugom Bobom Živojinovićem (62). Pjevačica se prisjetila mladih dana i otkrila da su njihovi strastveni trenuci u hotelu čak zahtijevali renoviranje jednog kata.

"Boba i ja kad smo se upoznali, nismo izlazili šest mjeseci iz sobe. Imam puno godina, već smo baka i djed. Što, mislite da nismo imali trenutke da nismo šest dana izašli iz sobe i da je to bio samo se*s? Hvala Bogu da je. To se dogodilo u pravo vrijeme. Znate li zašto je renoviran četvrti kat hotela? Popucali su zidovi. Samo smo bili na vodi, dolazila je hrana, koga je zanimalo za hranu? Nije bilo hrane, samo voda", otkrila je Brena u podcastu "Vostcast".

Foto: Milos Tesic/ata Images /pixsell

Pjevačica se prisjetila i školskih dana te jednog incidenta u kojem se potukla s vršnjakom.

U djetinjstvu nije bježala od tuče

"Bila sam jako živahna kao dijete. Nikada nisam mogla prihvatiti činjenicu da su muškarci jači, a mi slabiji spol. Ta diskriminacija mi se nije svidjela. Zaista sam se tukla u školi, časna riječ. Šake, noge, bokser – sve. To je bila moja avantura", ispričala je Brena.

"U prvom razredu ozbiljno sam se potukla. Imali smo jako lijepu učiteljicu, koja je bila i odličan pedagog. Imala je lijepu kožu, uvijek našminkana, dugačke nokte. Odlučila sam sjesti ispred nje u klupi, a onda je došao jedan dječak i rekao mi: "Marš odavde!" Kad sam ga pitala što hoće, rekao je da on želi tu sjediti. Odgovorila sam mu: "Hoću i ja, ajde ti mrš!"", nastavila je Brena.

"Potom smo se ozbiljno potukli. On me čupao za kosu, a ja sam ga grebala po licu. Bio je sav krvav. Držao me je za kosu, a ja sam njega udarala nogama i rukama. Kad je učiteljica došla, rekla sam da me je pokušao otjerati i da me napao, što su i ostala djeca potvrdila. On je za kaznu završio u "ćošku", a ostali su vidjeli da ne dam na sebe", ispričala je pjevačica.

Zajedno više od tri desetljeća

Podsjećamo, Brena je od 1991. godine u braku s umirovljenim srbijanskim tenisačem Slobodan Bobom Živojinovićem s kojim je dobila i dvojicu sinova, Stefana i Viktora, a dvojac godinama slovi za jedan od najskladnijih estradnih parova.

