FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POKAZALA I DJEVOJČICU /

Aleksandra Prijović emotivnom objavom proslavila deset godina ljubavi: 'Danas nas je četvero'

Aleksandra Prijović emotivnom objavom proslavila deset godina ljubavi: 'Danas nas je četvero'
×
Foto: Antonio Ahel/ata Images/pixsell

Aleksandra Prijović objavom na Instagramu proslavila desetu godišnjicu sa suprugom

29.12.2025.
12:58
Hot.hr
Antonio Ahel/ata Images/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Regionalna glazbena zvijezda Aleksandra Prijović (30), koja je proteklu godinu dominirala scenom svojom glazbom i rekordnim turnejama, ponovno je raznježila svoje pratitelje, no ovoga puta dirljivom obiteljskom objavom. Nakon što je zaključila iznimno uspješnu svjetsku turneju "Od Istoka Do Zapada", pjevačica se posvetila mirnijem obiteljskom životu, a najnovijom fotografijom na Instagramu proslavila je posebnu obljetnicu sa suprugom Filipom Živojinovićem (40).

Obiteljska idila za veliku obljetnicu

Prijović je na svom Instagram profilu podijelila profesionalnu obiteljsku fotografiju koja odiše toplinom i ljubavlju. Na njoj pozira sa suprugom Filipom, njihovim sinom Aleksandrom (6) te novorođenom kćeri Arijom. Fotografija prikazuje nježan trenutak u kojem stariji brat Aleksandar ljubi svoju mlađu sestru, dok ih roditelji zaljubljeno promatraju. Ovaj intiman portret savršeno je zaokružio poruku koju je pjevačica uputila suprugu povodom desete godišnjice njihove veze. "Prije deset godina počeli smo kao dvoje. Danas nas je četvero. Hvala ti za deset najljepših godina", napisala je Prijović u opisu, označivši Filipa Živojinovića.

Zasluženi odmor nakon rekordnih uspjeha

Objava dolazi u vrijeme kada Aleksandra uživa u zasluženoj pauzi od profesionalnih obaveza. Njezina svjetska turneja, koja je završila u prosincu 2024. godine, oborila je sve rekorde posjećenosti u regiji, s prodanih gotovo 600 tisuća ulaznica. Postala je prva regionalna umjetnica koja je rasprodala više uzastopnih koncerata u najvećim arenama, čime je potvrdila status jedne od najtraženijih izvođačica današnjice.

Godinu 2025. posvetila je obitelji, a kruna ljubavi stigla je trećeg rujna, kada je na svijet donijela svoje drugo dijete, kćer Ariju. 

POGLEDAJTE VIDEO: Savršen kraj godine: Riva, sunce, more i temperatura 14 stupnjeva

 

 

Aleksandra PrijovićFilip živojinovićGodišnjica
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
POKAZALA I DJEVOJČICU /
Aleksandra Prijović emotivnom objavom proslavila deset godina ljubavi: 'Danas nas je četvero'