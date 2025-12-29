Aleksandra Prijović emotivnom objavom proslavila deset godina ljubavi: 'Danas nas je četvero'

Regionalna glazbena zvijezda Aleksandra Prijović (30), koja je proteklu godinu dominirala scenom svojom glazbom i rekordnim turnejama, ponovno je raznježila svoje pratitelje, no ovoga puta dirljivom obiteljskom objavom. Nakon što je zaključila iznimno uspješnu svjetsku turneju "Od Istoka Do Zapada", pjevačica se posvetila mirnijem obiteljskom životu, a najnovijom fotografijom na Instagramu proslavila je posebnu obljetnicu sa suprugom Filipom Živojinovićem (40).

Obiteljska idila za veliku obljetnicu

Prijović je na svom Instagram profilu podijelila profesionalnu obiteljsku fotografiju koja odiše toplinom i ljubavlju. Na njoj pozira sa suprugom Filipom, njihovim sinom Aleksandrom (6) te novorođenom kćeri Arijom. Fotografija prikazuje nježan trenutak u kojem stariji brat Aleksandar ljubi svoju mlađu sestru, dok ih roditelji zaljubljeno promatraju. Ovaj intiman portret savršeno je zaokružio poruku koju je pjevačica uputila suprugu povodom desete godišnjice njihove veze. "Prije deset godina počeli smo kao dvoje. Danas nas je četvero. Hvala ti za deset najljepših godina", napisala je Prijović u opisu, označivši Filipa Živojinovića.

Zasluženi odmor nakon rekordnih uspjeha

Objava dolazi u vrijeme kada Aleksandra uživa u zasluženoj pauzi od profesionalnih obaveza. Njezina svjetska turneja, koja je završila u prosincu 2024. godine, oborila je sve rekorde posjećenosti u regiji, s prodanih gotovo 600 tisuća ulaznica. Postala je prva regionalna umjetnica koja je rasprodala više uzastopnih koncerata u najvećim arenama, čime je potvrdila status jedne od najtraženijih izvođačica današnjice.

Godinu 2025. posvetila je obitelji, a kruna ljubavi stigla je trećeg rujna, kada je na svijet donijela svoje drugo dijete, kćer Ariju.

