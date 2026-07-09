Neočekivana situacija u domu Lepe Brene: Sin se oglasio zbog hitnog slučaja 'Molimo sve...'

Pjevačica Fahreta Živojinović, poznatija kao Lepa Brena (65) i njezin sin Viktor Živojinović (28) oglasili su se na društvenim mrežama moleći ljude za pomoć u pronalasku kućnog ljubimca papagaja. Papagaj je odletio iz obiteljskog doma na Bežanijskoj kosi, a za pronalazak njihovog ljubimca nude nagradu.

U objavi su majka i sin napisali: "Izgubljena ptica na Bežanijskoj kosi. Molimo sve koji su je vidjeli ili pronašli da se jave. Slijedi nagrada za onoga tko je pronađe ili pruži informaciju koja dovede do njenog pronalaska. Hvala svima na pomoći!"

Foto: Instagram

Samo nekoliko sati poslije oboje su javili da je njihov ljubimac pronađen te su zahvalili svima koji su pomogli u potrazi: "Ptica je pronađena. Hvala od srca svim prijateljima, poznanicima i dobrim ljudima koji su podijelili objavu, javljali se i pružili podršku. Odazvali ste se u zaista velikom broju i to mi je mnogo značilo u ovim trenucima. Hvala vam na svakoj podjeli, poruci i trudu. Još jednom ste pokazali koliko zajedništvo i dobra volja mogu napraviti razliku".

Foto: Instagram