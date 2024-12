Optimistično do kraja: Niko Tokić Kartelo zaplesao sa suprugom Nevijom

Iako je na predsjedničkim izborima osvojio manje od 1% glasova, Niko Tokić Kartelo (58) nije dopustio da ga rezultati obeshrabre. U svom stožeru u zagrebačkom Sky Office Toweru, uz tamburašku glazbu zaplesao je sa suprugom Nevijom.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

"Nevia i Snježana, to je isto. Nije bilo nekog osobnog razloga za promjenom imena", izjavila je njegova supruga za RTL, objašnjavajući promjenu imena s kojom je par izazvao pažnju javnosti. Naime, Niko i Nevia nekoć su nosili imena Željko i Snježana.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

"To je bila naša zajednička odluka. Niko je prvi krenuo u to, s obzirom na to da mu je otac također Niko", pojasnila je Nevia.

Dodala je kako se veseli povratku u svakodnevicu nakon naporne izborne kampanje, tijekom koje su unijeli mnogo truda i energije unatoč skromnom odazivu birača.

