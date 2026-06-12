Povratak u neka ljepša vremena: Zgodne djevojke okupirale Zečićev koncert

Prije više od deset godina, točnije 2014., Dražen Zečić priredio je večer za pamćenje ispred kultnog kluba Šampion u međimurskom Domašincu. Njegovi bezvremenski hitovi, prepuno gledalište i publika koja je svaku pjesmu pjevala uglas stvorili su atmosferu kakva se i danas prepričava.

Upravo u te nezaboravne trenutke portal emedjimurje vraća svoje čitatelje kroz popularnu rubriku „U rikverc petkom“, koja budi uspomene na događaje koji su obilježili međimurski društveni i glazbeni život.

Šampion je tijekom godina ugostio brojna velika imena domaće glazbene scene, no koncerti Dražena Zečića uvijek su imali posebno mjesto u srcima publike. Njegovi nastupi bili su mnogo više od običnog koncerta – bili su pravi glazbeni spektakli koji su okupljali posjetitelje iz cijelog Međimurja, Varaždinske županije, Podravine, Zagorja, ali i susjedne Slovenije i Mađarske.

Bila su to vremena kada se na koncerte dolazilo satima ranije kako bi se zauzelo najbolje mjesto, kada su se najljepše uspomene stvarale kroz pjesmu, ples i druženje, a ne kroz zaslone mobitela. Emocije su se proživljavale u trenutku, a hitovi pjevali iz svega glasa.

Zavirite u fotogaleriju i prisjetite se večeri ispunjene dobrom glazbom, sjajnom atmosferom i publikom koja je s Draženom Zečićem pjevala od prve do posljednje pjesme.