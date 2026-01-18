Dražen Zečić iz publike pratio Thompsonov koncert: 'Čovjeka treba gledati i učiti'

Marko Perković Thompson (59) sinoć je na splitskim Gripama održao drugi po redu koncert koji je okupio mnoštvo obožavatelja njegova lika i djela, a među publikom je bio i jedan od najpoznatijih domaćih pjevača zabavne glazbe.

Riječ je o Draženu Zečiću (58), koji nije skrivao oduševljenje atmosferom i nastupom. Na pitanje je li koncert ispunio njegova očekivanja, Zečić je odgovorio kratko, ali više nego jasno.

Foto: Roko Szarvaš/dalmacija Danas

„Marko to radi najbolje. Tehnika, njegova emocija – to je nešto o čemu se uopće ne treba raspravljati. Čovjeka treba gledati i učiti. Predivno je“, rekao je Zečić za Dalmaciju Danas.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Thompson je zadovoljan koncertom

Dodao je kako se prije samog koncerta susreo s Thompsonovim timom, a na pitanje je li sam izvođač zadovoljan nastupom, kratko je poručio: „Koliko ja znam, zadovoljan je.“

Zečićeve riječi još su jedna potvrda da je Thompsonov koncert na Gripama ostavio snažan dojam ne samo na publiku, već i na njegove glazbene kolege.

U publici brojni poznati

Inače, osim Dražena, na sinoćnjem Thompsonovom koncertu u Splitu, između ostalih, bili su i gradonačelnik Sinja Miro Bulj, glumac Pere Eranović te splitski glazbeni menadžer Ivica Bubalo, kojem se Thompson tijekom večeri i javno zahvalio. Također, koncertu su prisustvovali i Giuliano i Tiho Orlić.

POGLEDAJTE VIDEO: Mirza Džomba objasnio što nije bilo dobro protiv Gruzije