Načelnik Primoštena osuđen nakon 20 godina: Motornom pilom prekinuo signal gradu i okolici

Načelnik Općine Primošten Stipe Petrina nepravomoćno je na Općinskom sudu u Zadru osuđen na godinu dana zatvora uvjetno jer je u srpnju 2006. motornom pilom prepilio stupove dalekovoda i odsjekao odašiljač na brdu Gaj, zbog čega su Primošten i okolica bili bez televizijskog, radijskog i mobilnog signala.

Presudu je sutkinja Ivana Parać Krišto donijela 2. srpnja, gotovo 20 godina nakon događaja.

Kazna se neće izvršiti ako Petrina u pet godina ne počini novo kazneno djelo, a uz to mu je naloženo da telekomunikacijskim tvrtkama nadoknadi više od 190.000 eura štete, oko 25.500 eura Odašiljačima i vezama te više od 167.000 eura tvrtki koja je tada poslovala kao T-Mobile.

'Presudu pisao netko izvan sudnice'

Postupak se otegnuo gotovo dva desetljeća, a sud navodi da je Petrina opstruirao suđenje, izbjegavao dolaske i tražio izuzeća sudaca i branitelja, pa je presuda donesena tek nekoliko dana prije nego što je nastupila zastara.

Optuženi Stipe Petrina u izjavi Hini tvrdi da je "najtragičnije u svemu što je taj postupak trebao završiti prije osam godina“.

"Jasno da je ovu presudu pisao netko izvan sudnice, a šteta bi bila deseterostruko manja da se vještačilo jer je osnovna stvar bila procijeniti štetu, što nije učinjeno", kaže.

Napomenuo je da ga je zadarska sutkinja tri puta privodila te ocijenio da je na taj način "pokazivala silu i moć“. U rujnu 2024. godine donijela je i rješenje i zahtjev za disciplinski istražni zatvor, što je po njegovim riječima u listopadu 2025. odbijeno.

Ističe da je u vrijeme kada je predmet prebačen na sud u Zadar imao saborski imunitet te tvrdi da u postupku nije izveden niti jedan dokaz koji je predložila obrana.

Riječ je o predmetu u kojem T-com i tvrtka Odašiljači i veze tuže Petrinu i bivšeg komunalnog redara zbog toga što su 2006. uklonili HEP-ove drvene stupove.

Petrina je tijekom postupka tvrdio da se njega i bivšeg komunalnog redara okrivljuje jer su uklonili nelegalne stupove i da su postupili prema ustavnim ovlastima lokalne jedinice.