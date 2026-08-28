Hrgović otkrio što je presudilo Poljacima, a onda poslao poruku koja će razveseliti navijače

Veliko slavlje Hajduka nakon povijesnog europskog uspjeha nastavilo se i po povratku momčadi u Split. Bijeli su izborili europsku jesen nakon 16 godina čekanja, a na Poljudu ih je dočekao velik broj navijača koji su pjesmom, bakljama i ovacijama pozdravili svoje junake.

Među igračima koji su nakon dolaska stali pred novinare bio je i Šimun Hrgović. Hajdukovo dijete nije skrivalo zadovoljstvo nakon velike pobjede u Poljskoj, a posebno je istaknulo karakter momčadi, koja se nije slomila ni nakon novih dramatičnih trenutaka. Hrgović se osvrnuo na slavlje nakon utakmice, doček u Splitu, ali i europske izazove koji čekaju Hajduk.

„Da, bilo je teško. Pet puta smo ih vodili i peti put smo se uspjeli vratiti u prednost. Posebno mi je drago jer smo, evo, dobili drugu utakmicu zaredom u gostima u Europi i pokazali smo naš karakter.“

Što je bilo ključno za pobijediti Poljake? 2:2 u Splitu, opet gol primljen u 88. minuti, nekako smo svi vidjeli opet istu priču...

„Pa ne znam, ja sam baš imao osjećaj i prije početka utakmice, ne znam kako, ali kao da ćemo proći. Teška su ekipa, dobra su ekipa, radnička su oni ekipa, ali mislim da smo mi jednostavno bili bolji i da je to presudilo utakmicu.“

Oni nisu imali gotovo niti jednu priliku, a vi ste igrali presing i u produžecima?

„Pa tako je. Oni su pali u produžetku, mi smo nastavili i držali se našeg plana i to je presudilo utakmicu. Ništa, da zahvalim svima, ponosan sam na nas i okrećemo se novoj utakmici.“

Kako je bilo slavlja odmah nakon utakmice?

„Malo smo se rastrčali, proslavili malo poslije, svi nazdravljali i, evo, od danas već krećemo lagano s pripremama za ponedjeljak.“

Što kažeš na doček u Splitu?

„Pa sigurno sam presretan kad vidim koliko je ljudi došlo i mogu im samo zahvaliti na tome.“

Jeste li očekivali da će doći toliko ljudi s obzirom na temperature, radni dan, petak...?

„Lagao bih kad bih rekao da nisam očekivao.“

Prije 16 godina, kada je Hajduk posljednji put igrao [u Europi], gdje ste bili?

„Ne znam, bio sam u vrtiću.“

O europskim utakmicama koje slijede:

„Pa evo, baš smo sad pričali. Šteta što već prva UEFA-ina utakmica nije za tjedan dana jer svi to jedva čekamo, pogotovo Ajax, prva utakmica kući. Samo jedva čekamo utakmice.“

Jeste li trenutno spremni, fizički i mentalno?

„Jesmo spremni, ali može bolje.“

O ždrijebu:

„Pa sigurno, rekao bih da smo imali čak i dobar ždrijeb. Naravno, to su teški protivnici, ajmo reći ima i malo lakših, ali očekuje nas teška borba za bodove.“