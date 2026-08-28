Fenomen Kralja Gjure: Kako je partijaner postao neočekivani vođa

Iza legendarnog plesača i uzvika 'Volim se gibat, gibat' krije se priča o neočekivanom usponu lika koji je trebao biti tek fusnota u scenariju.

Od dvije rečenice do zvijezde

U početku zamišljen kao epizodni lik, Kralj Džulijan svoj zvjezdani status duguje glumcu Sachi Baronu Cohenu. Njegova osmominutna improvizacija s indijskim naglaskom na audiciji toliko je oduševila producente da su mu odmah dali znatno veću ulogu. Taj trenutak spontane kreativnosti definirao je teatralnost i jedinstveni glas lika koji je ubrzo nadišao okvire filma i postao kulturni fenomen.

Foto: voyo

Više od egocentričnog vladara

Pravu dubinu Gjuri je dobio u animiranoj seriji Živio kralj Gjuro, koja prikazuje njegov dolazak na prijestolje. Preuzevši vlast od strica tiranina, on ukida zabranu buke i pokreće neprestanu zabavu. Iako je nevjerojatno sebičan i često ignorira savjete mudrog Morisa, serija ga prikazuje kao vođu koji u ključnim trenucima riskira sve za svoj narod. Njegova filozofija da se mora 'živjeti izuzetno danas jer sutra možda ne postoji' daje mu neočekivanu slojevitost i opravdava njegovu titulu kralja.

Kombinacija urnebesnog humora, narcisoidnosti i skrivenog osjećaja za dužnost čini ga jedinstvenim. Džulijan je podsjetnik da i najsebičniji pojedinci mogu pokazati hrabrost te da je ponekad najbolji način suočavanja sa strahom jednostavno upaliti glazbu i zaplesati. On nije samo izvor smijeha, već neočekivani simbol otpora kroz radost, čime je zaslužio svoje mjesto među najomiljenijim animiranim likovima svih vremena. Animiranu seriju 'Živio kralj Gjuro' gledaj na Voyo u sklopu KIDS profila.