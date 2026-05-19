Velika nagrada Kanade: Sveobuhvatni vodič kroz legendarnu utrku u Montrealu

Formula 1 vraća se u Montreal na jednu od najomiljenijih utrka u kalendaru, a Velika nagrada Kanade 2026. godine obećava biti posebnija no ikad. Ne samo da će se po prvi put na kultnoj stazi Circuit Gilles Villeneuve voziti u sprint formatu, već utrka dolazi u jeku revolucionarne sezone koja je u potpunosti izmijenila izgled i zvuk sporta. Dok se devetnaestogodišnji talijanski fenomen Kimi Antonelli nada nastavku svoje nevjerojatne pobjedničke serije za Mercedes, navijači u Hrvatskoj imaju dvostruki razlog za slavlje: najbrži oktanski cirkus na svijetu vraća se na nacionalnu televiziju. Ovo je sve što trebate znati uoči pete utrke sezone.

Veliku nagradu Kanade od 22 do 24 svibnja gledajte na kanalima RTL-a i Voyo

Formula 1 na RTL-u i Voyo

Nakon višegodišnje stanke, prijenosi utrka Formule 1 ponovno su dostupni široj publici u Hrvatskoj. Počevši od sezone 2026., prava na emitiranje preuzela je medijska kuća CME, što znači da se sve sesije trkaćeg vikenda, uključujući slobodne treninge, kvalifikacije, sprint utrke i glavnu nedjeljnu utrku, mogu pratiti na kanalima RTL-a te putem njihove streaming platforme Voyo.

Circuit Gilles Villeneuve: Staza na kojoj se piše povijest

Smještena na umjetnom otoku Île Notre-Dame usred rijeke St. Lawrence, staza Circuit Gilles Villeneuve jedna je od najunikatnijih i najizazovnijih u kalendaru. Njena povijest je jednako fascinantna kao i same utrke koje se na njoj održavaju.

Od Svjetske izložbe do kultnog trkališta

Otok Notre-Dame izgrađen je od stijena iskopanih tijekom gradnje metroa u Montrealu za potrebe Svjetske izložbe Expo 67. Nakon što su sajam i Ljetne olimpijske igre 1976. završili, gradski oci odlučili su iskoristiti postojeće ceste i stvoriti trkaću stazu. Prva Velika nagrada Kanade održana je ovdje 1978. godine, a u priči kao iz snova, pobjedu je odnio domaći heroj Gilles Villeneuve u Ferrariju. Bila je to njegova prva pobjeda u karijeri. Nakon njegove tragične pogibije 1982. godine, staza je njemu u čast preimenovana i nosi njegovo ime do danas. Staza je brza i zahtijeva nisku razinu downforcea, a vozači je obožavaju zbog kombinacije dugih pravaca i oštrih šikana koje testiraju i hrabrost i preciznost.

Zid prvaka i drugi izazovi

Najozloglašeniji dio staze nedvojbeno je izlaz iz posljednje šikane (zavoji 13 i 14), neposredno prije ciljne ravnice. Ovdje se nalazi betonski zid na kojem piše "Bienvenue au Québec" (Dobrodošli u Québec) i koji je postao poznat kao "Zid prvaka". Svoje neslavno ime zaradio je 1999. godine kada su tijekom trkaćeg vikenda u njega udarila čak tri bivša svjetska prvaka: Damon Hill, Michael Schumacher i Gillesov sin, Jacques Villeneuve. Zid ne prašta pogreške i tijekom godina postao je groblje ambicija za mnoge vozače, uključujući i Sebastiana Vettela i Jensona Buttona.

Osim Zida prvaka, staza je poznata po oštrom "Epingle Hairpin" zavoju (zavoj 10), najsporijem dijelu staze i ključnom mjestu za pretjecanja, te po kompleksu zavoja 1 i 2 poznatom kao "Senna S". Zbog čestih i snažnih kočenja, staza je iznimno zahtjevna za kočnice i hlađenje, što momčadima predstavlja dodatni tehnički izazov.

Što nas čeka na sprint vikendu u Montrealu

Po prvi put u svojoj povijesti, Velika nagrada Kanade ugostit će sprint format, što gledateljima donosi natjecateljsku akciju tijekom sva tri dana. Sezona 2026. do sada je bila u znaku Mercedesovog mladog vozača Kimija Antonellija, koji je zabilježio tri uzastopne pobjede u Australiji, Kini i Japanu te time postao najmlađi vozač u vodstvu prvenstva. Njegov timski kolega i pobjednik prošlogodišnje utrke u Kanadi, George Russell, nalazi se pod pritiskom da uzvrati udarac na stazi koju iznimno voli.

No, konkurencija ne spava. McLarenova poboljšanja dovela su Landa Norrisa i Oscara Piastrija u borbu za sam vrh, dok će sedmerostruki pobjednik Kanade, Lewis Hamilton, tražiti povratak u formu nakon dva razočaravajuća nastupa za Ferrari. Raspored vikenda je krcat akcijom, a satnica po našem vremenu izgledat će ovako:

Petak, 22. svibnja: Slobodni trening 1 (17:30) i Sprint kvalifikacije (21:30)

Subota, 23. svibnja: Sprint utrka (17:00) i Kvalifikacije za glavnu utrku (21:00)

Nedjelja, 24. svibnja: Utrka za Veliku nagradu Kanade (21:00)

Očekuje se promjenjivo vrijeme, što je čest slučaj u Montrealu u ovo doba godine, a moguća kiša mogla bi dodatno začiniti ionako nepredvidivu utrku.

Revolucija 2026: Novi bolidi mijenjaju pravila igre

Sezona 2026. donijela je najveće promjene pravila u povijesti sporta, a novi bolidi su lakši, agilniji i pokretani potpuno novom generacijom pogonskih jedinica.

Manji, lakši i agilniji

Novi bolidi su dimenzijama manji od svojih prethodnika. Međuosovinski razmak smanjen je s 3600 mm na 3400 mm, a širina sa 2000 mm na 1900 mm. U kombinaciji s užim gumama i drugim mjerama, minimalna težina bolida smanjena je za 30 kilograma, na 768 kg. To je rezultiralo okretnijim bolidima koji vozačima omogućuju tješnje borbe na stazi.

Nova era aerodinamike i održivog goriva

Ključna promjena je uvođenje aktivne aerodinamike. Prednja i stražnja krila sada imaju pomične elemente koji se prilagođavaju ovisno o dijelu staze. Na ravnim dijelovima, krila se otvaraju kako bi smanjila otpor zraka i povećala maksimalnu brzinu (tzv. X-mode ili Straight Mode), dok se u zavojima zatvaraju kako bi osigurala maksimalni downforce i prianjanje (Z-mode ili Corner Mode). Ovaj sustav zamijenio je dosadašnji DRS, a za pomoć pri pretjecanju uveden je "Overtake Mode", koji vozaču unutar jedne sekunde zaostatka daje dodatni poticaj električne snage.

Srce bolida: Hibridni pogon 50/50

Najveća revolucija dogodila se ispod poklopca motora. Nove pogonske jedinice i dalje koriste 1.6-litreni V6 turbo motor, ali sada je snaga gotovo ravnomjerno podijeljena između motora s unutarnjim izgaranjem (oko 400 kW) i električnog sustava (350 kW). Kompleksni i skupi MGU-H je uklonjen, dok je snaga MGU-K sustava, koji prikuplja energiju prilikom kočenja, utrostručena. Cijeli sustav pogoni 100 posto održivo gorivo, što je Formulu 1 pozicioniralo kao lidera u razvoju zelenih tehnologija i privuklo nove proizvođače poput Audija i Forda, dok je Cadillac ušao kao potpuno nova, jedanaesta momčad na gridu.

Vodič za navijače: Doživljaj utrke u Montrealu

Za one koji imaju sreću prisustvovati utrci, Montreal tijekom vikenda Velike nagrade postaje epicentar zabave. Grad živi za Formulu 1, a ulice su prepune navijača i događanja. Najbolji način za dolazak na stazu je korištenje metroa. Stanica Jean-Drapeau na žutoj liniji nalazi se na susjednom otoku i udaljena je svega nekoliko minuta hoda od staze. Dolazak automobilom se ne preporučuje zbog ogromnih gužvi i gotovo nepostojećeg parkinga.

Dopušteno je unijeti vlastitu hranu i bezalkoholna pića u plastičnim bocama, što može značajno smanjiti troškove. Preporučuje se ponijeti udobnu obuću zbog puno hodanja, zaštitu od sunca, ali i kabanicu zbog nepredvidivog vremena. Zbog nevjerojatne buke novih pogonskih jedinica, čepići za uši su obavezni. Najbolja mjesta za gledanje su tribine oko "Epingle Hairpin" zavoja (15, 21, 24), koje stvaraju atmosferu stadiona, te tribine 11 i 12 na Senna S zavoju.

Utrka u Kanadi uvijek donosi uzbuđenje. S novom generacijom bolida, nepredvidivim prvenstvom i prijenosima na RTL-u i Voyo, Velika nagrada Kanade 2026. ima sve sastojke da postane trkaći klasik o kojem će se dugo pričati.