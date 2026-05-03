Kaos u Formuli 2: Safety car 'radio prekovremeno', više od 30 % vozača nije vidjelo cilj!

Talijanski vozač Gabriele Minì pobjednik je kaotične glavne utrke Formule 2 na stazi u Miamiju. U utrci prepunoj preokreta, obilježenoj jakom kišom i čak četiri izlaska sigurnosnog automobila, vozač MP Motorsporta stigao je do svoje prve pobjede u karijeri.

Sjajan rezultat ostvario je i Dino Beganović, koji je s 11. startne pozicije stigao do drugog mjesta, dok je treći kroz cilj prošao Rafael Câmara.

Bila je to povijesna, prva utrka Formule 2 na tlu Sjeverne Amerike, a spektakl na Floridi uvršten je u kalendar kao zamjena za otkazane utrke u Bahreinu i Saudijskoj Arabiji. Već od samog početka bilo je jasno da će vremenski uvjeti imati presudnu ulogu.

Zbog snažne kiše start utrke bio je odgođen, a vozači su prve krugove odvozili iza sigurnosnog automobila. Vidljivost i prianjanje bili su iznimno loši, što je odmah najavilo neizvjesnu i zahtjevnu utrku. Prije samog početka Martinius Stenshorne zaradio je kaznu zbog nepravilnosti na startu.

Nakon što je utrka krenula, Kush Maini najbolje je reagirao s pole positiona, no već u prvom zavoju dolazi do incidenta – Nikola Tsolov se izvrtio nakon kontakta s Tasanapolom Inthraphuvasakom i time završio svoj nastup.

Niz nesreća nastavio se tijekom utrke. Oliver Goethe izgubio je kontrolu nad bolidom i završio u zaštitnoj ogradi, dok je Alex Dunne izletio sa staze u borbi za pozicije. Svaki novi incident donosio je izlazak sigurnosnog automobila i dodatno mijenjao poredak.

Ključni trenutak dogodio se tijekom obaveznih odlazaka u boks. Gužva u pit-laneu koštala je Mainija vodstva, što je iskoristio Câmara i preuzeo prvo mjesto. Pojedini vozači pokušali su riskantnu strategiju ostanka na stazi, no novi incidenti ubrzo su poništili njihove planove.

Dok su se drugi borili s teškim uvjetima, Beganović je vozio utrku karijere. Već na startu nadoknadio je više pozicija, a svaki restart iskoristio je za daljnji napredak.

U završnici, nakon posljednjeg izlaska sigurnosnog automobila, utrka se pretvorila u dramatičan sprint prema cilju. Câmara je vodio, ali Beganović ga napada i nakratko preuzima vodstvo. Ipak, zbog presijecanja šikane morao je vratiti poziciju, što je iskoristio Minì i preuzeo prvo mjesto.

Talijanski vozač zadržao je prednost do kraja i slavio s manje od sekunde razlike. Beganovićev proboj s 11. na drugo mjesto bio je jedan od najimpresivnijih trenutaka utrke, dok se Câmara morao zadovoljiti trećim mjestom.

Iako su nakon utrke vođene istrage protiv nekoliko vozača, rezultati su na kraju potvrđeni. Ovom pobjedom Minì je značajno napredovao u ukupnom poretku i najavio uzbudljiv nastavak sezone.

