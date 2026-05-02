Tsolov pobjednik povijesne utrke: Indijac s pole positiona nije ni krenuo

U povijesnoj, prvoj utrci Formule 2 na tlu Sjedinjenih Američkih Država, publika je svjedočila jednom od najuzbudljivijih završetaka sezone.

Vozač Campos Racinga, Nikola Tsolov, odnio je pobjedu u sprint utrci na Velikoj nagradi Miamija, prestigavši svog glavnog rivala Laurensa van Hoepena doslovno u posljednjim metrima. Bugarski vozač, koji je vodeći u ukupnom poretku, pokazao je iznimnu vještinu i smirenost u troboju koji je gledatelje držao na rubu sjedala sve do samog prolaska kroz cilj.

Ovom pobjedom, drugom u sezoni, Tsolov je učvrstio svoju poziciju na vrhu prvenstva, dok je premijerna utrka u Miamiju ispunila sva očekivanja i ponudila dramu od samog početka do kraja.

Drama i prije startnih svjetala

Uzbuđenje je počelo i prije nego što su se bolidi uopće poredali za start. Kush Maini iz ART Grand Prixa, vozač koji je u petak osigurao pole poziciju za nedjeljnu glavnu utrku, nije uspio pokrenuti svoj bolid za krug zagrijavanja. Njegov tim ga je odgurao s desete startne pozicije te je bio primoran krenuti iz boksa, što je uništilo sve nade za dobar rezultat u sprintu.

Kada je utrka konačno krenula, Nikola Tsolov, koji je startao s najbolje pozicije zahvaljujući obrnutom poretku prvih deset iz kvalifikacija, sjajno je reagirao i zadržao vodstvo ispred Laurensa van Hoepena iz Tridenta. Iza njih, vodile su se žestoke borbe kroz cijeli poredak. Najveći gubitnik starta bio je Oliver Goethe, koji je s trećeg mjesta pao sve do desetog već u prvom krugu, dok je američki favorit Colton Herta počeo svoj proboj i agresivnim manevrom protiv Johna Bennetta stigao do 13. pozicije.

Neizvjesna borba na vrhu i stalne izmjene

Već u prvim krugovima postalo je jasno da će tri duge DRS zone na stazi Miami International Autodrome igrati ključnu ulogu. Tsolov se našao pod velikim pritiskom jer su ga vozači iza njega lako sustizali na ravnim dijelovima. Uspio je odbiti prve napade Van Hoepena, no Nizozemac nije odustajao.

U petom krugu, borbi na vrhu pridružio se i Joshua Dürksen iz Invicta Racinga. Paragvajac je iskoristio malu pogrešku Van Hoepena i odvažnim potezom s unutarnje strane zavoja 17 preuzeo drugo mjesto, odmah zaprijetivši vodećem Tsolovu. Međutim, njegova radost bila je kratkog vijeka. Samo krug kasnije, Dürksen je previše forsirao gume, pogriješio pri kočenju i omogućio Van Hoepenu da se bez većih problema vrati na drugu poziciju. Ovaj dvoboj dao je Tsolovu nekoliko trenutaka predaha.

Bitka na čelu utrke potom se na nekoliko krugova stagnirala, sve do devetog kruga kada je Tsolov napravio pogrešku u šikani, što je Van Hoepenu ponovno omogućilo da mu se potpuno približi. Bugarski vozač se još jednom vješto obranio, no bilo je očito da njegov otpor neće trajati vječno.

Vrhunac drame u posljednjim krugovima

Na kraju 13. kruga, Van Hoepen je konačno slomio obranu Tsolova i s vanjske strane preuzeo vodstvo. Dvojac se tada počeo odvajati od ostatka poretka, a iza njihovih leđa razvila se nova bitka za treće mjesto. Ubrzo je uslijedila nevjerojatna serija izmjena na vrhu. Već u 15. krugu, Tsolov je uzvratio udarac i vratio se na prvo mjesto, no Van Hoepen je odmah iskoristio DRS na sljedećem pravcu i ponovno preuzeo vodstvo. Njihova borba postala je toliko intenzivna da su se pozicije mijenjale iz zavoja u zavoj.

U međuvremenu, Alex Dunne iz Rodin Motorsporta, koji je startao kao četvrti, započeo je svoj proboj. Nakon što je prestigao Nicu Varronea, a potom i Dürksena, Irac se počeo rapidno približavati vodećem dvojcu. Na ulasku u posljednji krug, činilo se da će Van Hoepen odnijeti pobjedu. Ponovno je iskoristio DRS i prestigao Tsolova u zavoju 11. Međutim, pod pritiskom je napravio pogrešku, blokiravši kotače pri kočenju, što je Tsolovu i Dunneu, koji se priključio borbi, dalo priliku za napad.

Ono što je uslijedilo bila je završnica za pamćenje. U pretposljednjem zavoju, Tsolov je krenuo hrabro, s vanjske strane Van Hoepena. Dunne je pokušao pronaći prostor s unutarnje strane, stvarajući prizor tri bolida jedan pored drugog na putu prema ciljnoj ravnini. Iz tog kaosa, vozač Camposa izašao je s najboljom putanjom, ubrzao prema cilju i odnio spektakularnu pobjedu. Van Hoepen se morao zadovoljiti drugim mjestom, jedva se obranivši od Dunnea koji je završio treći.

Stanje u poretku nakon Miamija

Iza vodeće trojke, Nico Varrone završio je kao četvrti ispred Joshue Dürksena. Bodove su još osvojili Martinius Stenshorne, Gabriele Minì i Dino Beganović, koji je stigao do osmog mjesta i posljednjeg boda. Domaći vozač Colton Herta imao je utrku za zaborav; nakon nekoliko pogrešaka i blokiranja kotača, završio je tek na 15. mjestu.

Ovom pobjedom, Nikola Tsolov je povećao svoju prednost na vrhu poretka vozačkog prvenstva i sada ima 35 bodova, devet više od drugoplasiranog Van Hoepena. U poretku timova, Campos Racing vodi s 43 boda ispred Invicta Racinga.

Nakon nevjerojatnog sprinta, sve su oči uprte u nedjeljnu glavnu utrku, koja počinje u 18:30. S Kushom Mainijem na pole poziciji, koji će tražiti iskupljenje nakon subotnjeg peha, očekuje nas još jedan automobilistički spektakl na Floridi.

