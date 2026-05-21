Orešković o ostavci Mateše: 'Svi sustavi nakon 10 godina Plenkovićeve bahatosti počeli su se urušavati'

Zlatko Mateša podnio je danas ostavku na mjestu predsjednika HOO-a, usred velikih afera koje tresu pojedine sportske Saveze.

USKOK je ušao u sportske saveze, a povod su bili aktualni događaji vezani uz netransparentno financiranje i rad pojedinih nacionalnih saveza. Posebno je odjeknula afera u Skijaškom savezu.

Ostavke u Vijeću HOO-a su ranije u četvrtak podnijeli članovi Vijeća preostala četiri hrvatska velika loptačka sporta: rukometni, košarkaški, vaterpolo, odbojkaški, a nogometni (još u ponedjeljak) savez.

U fokusu izvida Državnog odvjetništva navodno su Matešino korištenje službenog automobila, dnevnice i putne karte, kojima je, prema medijskim napisima, obuhvaćena i njegova supruga Blanka.

HDZ-ova sportska hobotnica

Aferu koju trese HOO za net.hr komentirala je saborska zastupnica Dalija Orešković. Kaže kako je Mateša proveo "četvrt stoljeća kao HDZ-ova ekspozitura na najmoćnijoj poziciji s koje se novac i moć distribuiraju drugim kracima HDZ-ove sportske hobotnice".

Za dokaze o postojanju dubokih i čvrstih koruptivnih veza, Orešković ističe kako je dovoljno pogledati tko se s kime druži, tko kome pjeva i tko je sve na čelnim pozicijama u sportskim savezima i udrugama bio član ili dio struktura HDZ-a.

Sve dok je HDZ na vlasti, Matešu će, poručuje, zamijeniti neki novi Mateša 2.0 te ova ostavka ne znači i ne predstavlja ništa. Posljedica je to, kaže, unutarnjih sukoba i nečijih naraslih apetita, a ne osjećaja odgovornosti za afere i krađu zbog kojih je javnost zgrožena.

"Čak i sporedne informacije objavljene u medijima, primjerice o tome da je ostavka dana iznenada, nakon nekog "poziva", nakon povlačenja loptaških saveza iz HOO-a, zorno pokazuju do koje mjere je čitav sustav zarobljen u klanovima i zakulisnim igrama, u kojem su državne institucije i tijela također samo nečija igračka, a ne neovisna tijela za provođenje nadzora i istrage. Ima li itko tko misli da su ove afere koje su se odjednom pojavile u rojevima, nešto novo i izvanredno, nešto što se u istim obrascima nije događalo svih tih dva i pol desetljeća", poručuje Orešković.

Deset godina Plenkovićeve bahatosti

Oršković ističe kako su sve to jedni te isti modeli krađe javnog novca, bezbroj puta ponovljeni, ali nije bilo sustava koji bi to spriječio i rekao, e sad je dosta.

"Ne smijemo se zavaravati, sustav niti sada nije rekao da je krađe bilo dosta. Sustav će samo promijeniti nekoliko ključnih igrača, uz dobar PR o tome kako će uvesti neka nova pravila, transparentnost i kontrolu. Sustav nije neki apstraktni pojam. Sustav je HDZ. Isti onaj HDZ koji se predstavlja kao državotvorna stranka, skrojio je sustav te države prema svojim potrebama. A potrebe su moć i pristup javnom novcu za sebe i svoje. Ni za što drugo u sustavu HDZ mario nije.

Sada, kada su se svi ti sustavi nakon 10 godina Plenkovićeve bahatosti i samovolje počeli urušavati, od pravosuđa, zdravstva, socijale pa do sporta, HDZ će poput inkvizitora provoditi izvanredne nadzore i stegovne postupke, kako bi pronašli Petre koji će visiti u njihovo ime.

Tajming Matešine ostavke

Usput će s novom aferom i tragedijom skrivati vlastito blato i krivnju iz prethodne. I tako će biti sve dok građani ne shvate da HDZ s vlasti mora maknuti", zaključuje Dalija Orešković.