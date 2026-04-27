KAPETAN

Mišić obilježio jubilej pogotkom, evo što mu je poručio Dinamo

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

U 250 nastupa za Dinamo Mišić je postigao osam pogodaka i upisao 15 asistencija, a osvojio je šest naslova prvaka, tri Kupa i dva Superkupa

27.4.2026.
12:18
Sportski.net
Već prije utakmice Dinama i Varaždina znalo se da su “Plavi” novi prvaci HNL-a. Bio je to poseban naslov, osvojen na 115. godišnjicu osnutka Građanskog, a brojni su navijači svom najdražem klubu čestitali koreografijom.

No, u Plavom salonu nije bilo samo dva razloga za slavlje, nego tri, jer je Josip Mišić u nedjelju odigrao svoju 250. utakmicu u modrom dresu. Taj veliki jubilej Dinamov je kapetan okrunio i pogotkom, svojim drugim ove sezone.

Kada je postigao prvi, protiv Osijeka 4. travnja u sklopu 28. kola, to mu je bio prvi pogodak nakon više od dvije godine. Tada je Mišić izjavio kako sljedeći “čuva” za kraj ugovora, pa su se u Dinamu sada našalili sa svojim kapetanom u objavi napisavši: “Miške, pa nije valjda kraj ugovora?!”

U 250 nastupa za Dinamo Mišić je postigao osam pogodaka i upisao 15 asistencija, a osvojio je šest naslova prvaka, tri Kupa i dva Superkupa. Priliku za novi trofej imat će 13. svibnja kada Dinamo i Rijeka na Opus Areni igraju finale Kupa.

