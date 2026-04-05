BIVŠI REPREZENTATIVAC /

Hrvatski napadač zaradio isključenje zbog brutalnog faula

Hrvatski napadač zaradio isključenje zbog brutalnog faula
Foto: Ilustracija: Claudius Rauch, Eibner-Pressefoto/Claudius Rauch/imago sportfotodienst/Profimedia

Igrač koji je započeo karijeru u Dinamu za klub iz glavnog grada Njemačke do sada je odigrao osam utakmica, pritom zabivši tri i namjestivši dva pogotka

5.4.2026.
9:19
Sportski.net
Ilustracija: Claudius Rauch, Eibner-Pressefoto/Claudius Rauch/imago sportfotodienst/Profimedia
Bivši igrač Dinama i Hajduka, a danas Herthe Berlin, Josip Brekalo dobio je crveni karton u utakmici s Dinamom iz Dresdena nakon brutalnog starta.

U utakmici koja je završila 0:1 pobjedom Herthe, Brekalo je dobio crveni karton nakon nesmotrenog starta na Robertu Wagneru. Nekadašnji reprezentativac je u pokušaju da dođe do lopte ružno nagazio veznjaka Dinama i time završio susret u 66. minuti.

Start Brekala nad Wagnerom pogledajte ovdje.

Inače, valja napomenuti kako se Brekalov dolazak u Herthu pokazao kao puni pogodak. Igrač koji je započeo karijeru u Dinamu za klub iz glavnog grada Njemačke do sada je odigrao osam utakmica, pritom zabivši tri i namjestivši dva pogotka.

POGLEDAJTE VIDEO: Gregurina: 'Ma, Fruk je to riješio'; Sanchez: 'Sigurno će biti drugačije u Kupu'

Josip BrekaloHertha Berlin2. BundesligaDynamo Dresden
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
