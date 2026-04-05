Hrvatski napadač zaradio isključenje zbog brutalnog faula

Bivši igrač Dinama i Hajduka, a danas Herthe Berlin, Josip Brekalo dobio je crveni karton u utakmici s Dinamom iz Dresdena nakon brutalnog starta.

U utakmici koja je završila 0:1 pobjedom Herthe, Brekalo je dobio crveni karton nakon nesmotrenog starta na Robertu Wagneru. Nekadašnji reprezentativac je u pokušaju da dođe do lopte ružno nagazio veznjaka Dinama i time završio susret u 66. minuti.

Inače, valja napomenuti kako se Brekalov dolazak u Herthu pokazao kao puni pogodak. Igrač koji je započeo karijeru u Dinamu za klub iz glavnog grada Njemačke do sada je odigrao osam utakmica, pritom zabivši tri i namjestivši dva pogotka.

