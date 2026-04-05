SJAJNA FORMA /

Hrvatski napadači nastavljaju trpati: Musa zabio novi pogodak

Hrvatski napadači nastavljaju trpati: Musa zabio novi pogodak
Foto: Matthew Visinsky/Icon Sportswire/Newscom/Profimedia

Bio je to sedmi pogodak hrvatskog napadača u elitnom rangu američkog nogometa ove sezone

5.4.2026.
8:45
Sportski.net
Matthew Visinsky/Icon Sportswire/Newscom/Profimedia
Nakon što je jučer Dion Drena Beljo zabio dva pogotka Osijeku, sada je pogodak postigao i drugi hrvatski napadač.

Petar Musa zabio je četvrti pogodak u 0-4 pobjedi svog Dallasa na gostovanju u Washingtonu. Bio je to sedmi pogodak hrvatskog napadača u elitnom rangu američkog nogometa ove sezone, čime je samo nastavio gdje je stao prošle sezone. Ukupno gledajući, Musa je za Dallas zabio 42 pogotka u 72 utakmice, čime je apsolutna zvijezda MLS-a.

Upravo ga je ta dobra forma vratila u reprezentaciju, za koju će se vjerojatno do kraja sezone natjecati s Dinamovim Beljom i Freiburgovim Matanovićem. No, kako je izbornik Dalić rekao – on je zadovoljan svojim odabirom te naizgled samo izlazak iz forme može izbaciti Musu ili Matanovića iz aviona za SAD.

