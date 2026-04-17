Preminuo veliki Oscar Schmidt, ikona brazilske košarke neizbrisivog traga

Veliki brazilski košarkaš Oscar Schmidt, preminuo je u 68. godini.

Poznat pod nadimkom "Mão Santa" (Sveta ruka), proslavio je dres s brojem 14 brazilske reprezentacije. Posljednjih 15 godina borio se s tumorom na mozgu, a vijest o smrti potvrdio je njegov glasnogovornik.

"S dubokom tugom objavljujemo vijest o smrti Oscara Schmidta, jednog od najvećih imena u povijesti svjetske košarke te osobe iznimne ljudske i sportske veličine. Oscar se više od 15 godina hrabro, dostojanstveno i ustrajno borio protiv tumora na mozgu, ostajući primjer odlučnosti, velikodušnosti i ljubavi prema životu.

Prepoznatljiv po briljantnoj karijeri na terenu i upečatljivoj osobnosti izvan njega, Oscar ostavlja nasljeđe koje nadilazi sport i nadahnjuje generacije sportaša i navijača u Brazilu i diljem svijeta. Posljednji ispraćaj održat će se u krugu obitelji, u skladu s njihovom željom za intimnim trenutkom žalovanja.

Obitelj, duboko dirnuta, zahvaljuje na svim izrazima sućuti, poštovanja i solidarnosti te moli za razumijevanje potrebe za privatnošću u ovom teškom trenutku. Njegova ostavština ostat će živa u kolektivnom sjećanju i povijesti sporta, kao i u srcima svih onih koje je dotaknula njegova životna priča", stoji u priopćenju glasnogovornika.

Oscar je prevezen u općinsku bolnicu Santa Ana u Santani de Parnaíba nakon što mu je pozlilo, no nažalost nije preživio. Prema nedavnim objavama članova obitelji, njegovo je zdravstveno stanje već bilo narušeno nakon operacije. Početkom travnja, njegov sin Felipe Schmidt primio je u očevo ime počast u Brazilskom olimpijskom odboru.

A CBF lamenta o falecimento de Oscar Schmidt, lenda do basquete brasileiro e mundial, atleta incansável, sinônimo de patriotismo, garra e talento.



“Recebo com profundo pesar a notícia da morte de Oscar Schmidt, um dos maiores atletas que o Brasil já teve. Oscar, nosso Mão Santa,… pic.twitter.com/U97fQGIJDH — brasil (@CBF_Futebol) April 17, 2026

Na društvenim mrežama, Oscarov sin oprostio se od oca dirljivom porukom. "Kao sin mogu samo reći: Tata, nedostajat ćeš mi. Poštovat ću sve čemu si me naučio da budem muškarac i pokušat ću biti barem 10 posto čovjeka kakav si ti bio. Bio si mi životni uzor i nikada te, nikada, neću zaboraviti", napisao je Felipe Schmidt.

Iako nikada nije zaigrao u NBA ligi, Schmidt je bio globalna zvijezda. New Jersey Nets izabrali su ga 1984. na draftu, trenirao je s momčadi, ali je odbio ugovor kako bi mogao nastupati za reprezentaciju Brazila. Brazilski je rekorder po broju nastupa na Olimpijskim igrama, sudjelujući na pet uzastopnih Igara, a ujedno je i jedini sportaš koji je u povijesti natjecanja prešao granicu od 1000 postignutih poena (1093).

Foto: Fotoarena, Foto Arena LTDA/Alamy/Profimedia

Najveći dio karijere proveo je u rodnom Brazilu igrajući za Palmeiras, Sírio, América do Rio, Corinthians i Flamengo, ali je značajan trag ostavio i u Europi gdje je nastupao za talijanske Casertu i Paviju, kao i španjolski Valladolid. Sedam je puta bio najbolji strijelac talijanske lige, uzeo je talijanski kup, a u Brazilu je izdominirao sve deseterostrukom titulom najboljeg ligaškog strijelca i s tri naslova državnog prvaka.

S reprezentacijom je osvojio tri južnoamerička prvenstva i Panameričke igre, uz brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu 1978. godine. Kao ikona međunarodnog sporta, uvršten je u FIBA-inu Kuću slavnih te, što je jedinstven slučaj, i u NBA Kuću slavnih, iako nikada nije zaigrao u toj ligi. Zbog svoje genijalnosti i globalnog utjecaja, izabran je među 100 najvećih košarkaša svih vremena.

LUTO NO ESPORTE BRASILEIRO!



Morreu, aos 68 anos, Oscar Schmidt, maior jogador de basquete da história do Brasil e um dos grandes ídolos do nosso esporte. O Mão Santa, como era conhecido, foi campeão dos Jogos Pan-Americanos de 1987, é o maior pontuador da história dos Jogos… pic.twitter.com/c3e6jgpF2Q — ge (@geglobo) April 17, 2026

Legendarno je bilo finale Kupa kupova 1989. odigranoj u kultnoj atenskoj dvorani Mira i prijateljstva, u istoj onoj dvorani u kojoj je hrvatski košarkaš Dražen Petrović četiri godine ranije osvojio svoj prvi Kup prvaka pobijedivši upravo Real.

S jedne strane Caserta s velikim Brazilcem Oscarom Schmidtom, s druge strane Real s Draženom. Real je slavio u produžetku 117:113, a utakmicu je obilježio ludo zabijanje dvojice majstora košarke. Oscar je tada zabio 44, a Dražen čak 62 koša.

