FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VELIKI SKANDAL /

Amerikanci otkrili: Bivši NBA igrač i trener priznat će odavanje tajni kladioničarskim mafijama

×
Foto: Angelina Katsanis/AFP/Profimedia

Jones je zatražio saslušanje kako bi promijenio svoj iskaz i očekuje se da će se pojaviti pred sucem u Brooklynu 28. travnja

16.4.2026.
21:39
Hina
VOYO logo
VOYO logo

Bivši NBA igrač i trener Damon Jones (49) priznat će krivnju za prodaju insajderskih informacija o ozljedama igrača sportskim kladioničarima, izvijestio je ABC u četvrtak.

Jones je zatražio saslušanje kako bi promijenio svoj iskaz i očekuje se da će se pojaviti pred sucem u Brooklynu 28. travnja.

Jones, koji se u studenom izjasnio da nije kriv po dvije savezne točke optužnice, bio bi prvi od šest optuženika u ovom slučaju koji će priznati krivnju.

Tužitelji su optužili Jonesa i druge da su pomagali kockarima u klađenju na temelju nejavnih informacija o ozljedama NBA zvijezda poput LeBrona Jamesa i Anthonyja Davisa dok je radio s Los Angeles Lakersima.

Tijekom igrače karijere, koja je trajala od 1998. do 2009. godine, Jones je igrao za 10 NBA momčadi. Radio je i kao Jamesov osobni trener kada je 9. veljače 2023. godine, navodno poslao poruku neimenovanom suučesniku da stavi "veliku okladu" na Milwaukee Buckse prije nego što je službeno objavljeno da James neće igrati.

Jones se također, suočava s optužbama u drugoj istrazi Ministarstva pravosuđa koja uključuje namještene poker igre, istrazi koja je obuhvatila i bivšeg glavnog trenera Portland Trail Blazersa i člana Kuće slavnih Chaunceyja Billupsa. Jones se u tom slučaju izjasnio da nije kriv.

NbaKlađenjeKladionice
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike