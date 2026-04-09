„Kraljica šaha“ Judit Polgár stiže u Zadar!

Novi val govornika i bogat program donose snažan fokus na ekonomiju sporta, međunarodne modele upravljanja i tehnološke inovacije koje oblikuju industriju. U Hrvatsku dolaze imena koja definiraju suvremeni sport, među kojima se posebno ističe najbolja šahistica svih vremena Judit Polgár, zatim Callum Williams iz The Economista, Alan Goh, vodeći čovjek sporta u Singapuru, digitalni kreator i umjetnik Shelton Hawkins koji diljem svijeta obnavlja i uređuje košarkaške terene i vraća djecu na igrališta, te vodeći ljudi europske košarke i odbojke, koji donose konkretne uvide u razvoj sporta kao globalne industrije.

Jedno od najzvučnijih imena ovogodišnjeg Sunset Sports Festivala zasigurno je Judit Polgár, najbolja šahistica svih vremena i jedna od najutjecajnijih figura u povijesti šaha. Kao jedina žena koja je ušla u svjetski top 10 i igračica koja je pobjeđivala legende poput Garryja Kasparova, Polgár je redefinirala granice ovog sporta i imala ključnu ulogu u promjeni percepcije žena u šahu na globalnoj razini. Njezin utjecaj daleko nadilazi natjecateljski kontekst, a dodatno je potvrđen i velikim interesom publike kroz nedavni Netflixov dokumentarac o njezinu životu i karijeri, koji je postao globalni hit. Upravo kroz njezino gostovanje festival otvara širi kontekst donošenja odluka, strateškog razmišljanja i leadershipa, tema koje su danas jednako važne u sportu i biznisu.

Ovogodišnji program dodatno produbljuje teme koje festival već godinama kontinuirano otvara, prije svega, sport kao ozbiljan globalni biznis i industriju u kojoj se susreću ekonomija, upravljanje i tehnologija. U tom kontekstu, dolazak Calluma Williamsa iz The Economista donosi makroekonomsku perspektivu sporta, s posebnim naglaskom na važnost sportskih događaja i iskustva koje oni stvaraju, kao i njihov utjecaj na razvoj lokalnih i nacionalnih ekonomija. Alan Goh, kroz iskustvo Sport Singaporea, pokazuje kako strateški pristup države može dugoročno oblikovati sportsku infrastrukturu, razvoj talenata i pozicioniranje na globalnoj sceni. Upravo taj spoj različitih modela i pristupa otvara prostor za pitanje što se iz takvih sustava može primijeniti i u lokalnom kontekstu.

Uz ekonomski i upravljački aspekt, program snažno uključuje i temu razvoja sportskih natjecanja i organizacija. Panel „Building the Game Together: The Future of Basketball“ okuplja ključne ljude europske košarke – Ibrahima Erkana, sportskog direktora Euroleaguea, Benjamina Gauthiera, direktora za komercijalne poslove i marketing FIBA Basketball Champions League, te Dubravka Kmetovića, direktora ABA lige. U fokusu njihove rasprave bit će sve aktualnija tema potencijalnog dolaska NBA lige u Europu, uz analizu mogućih promjena u natjecateljskim formatima, komercijalnim strategijama i odnosima unutar europske košarke.

Odbojka ove godine dobiva posebno istaknuto mjesto kroz panel „New Era of Volleyball“, koji u Zadar dovodi vodeće ljude europske i regionalne odbojke – Roka Sikirića, predsjednika CEV-a, Franu Žanića, predsjednika HOS-a, te Valentinu Bifflin, predsjednicu MEVZA-e i direktoricu HOS-a.

Važan dio ovogodišnjeg izdanja je i povezivanje globalnih trendova s konkretnim lokalnim djelovanjem. Dolazak Sheltona Hawkinsa, digitalnog kreatora i umjetnika projekta Project Backboard, uklapa se u domaću inicijativu „Back to the Playground“. Kroz tu inicijativu festival, u suradnji s udrugom Under the Rim, sudjeluje u obnovi sportskih igrališta i poticanju mladih na povratak sportu, povezujući dizajn, umjetnost i sport u stvarnom prostoru zajednice. Projekt u Hrvatskoj započet će upravo obnovom jednog igrališta u Zadru, koje će biti prvo takvo umjetnički obnovljeno igralište u Europi nakon deset godina. Svečano otvorenje igrališta održat će se u srijedu, 3. lipnja, dan uoči početka Sunset Sports Festivala.

Ekskluzivnost festivala dodatno dolazi do izražaja kroz svečano proglašenje dobitnika nagrade Sofascore “Player of the Season”, koje će, kao i prethodnih godina, otvoriti ovogodišnje izdanje festivala. Nagrada, temeljena na podacima i analitici, potvrđuje sve veću ulogu tehnologije u načinu na koji se sport prati, analizira i vrednuje.

Uz sadržaj programa, festival nastavlja razvijati i svoj format kroz tri specijalizirane pozornice – Main Stage, Esports Stage i Performance & Health Lab, koje omogućuju paralelno praćenje različitih aspekata industrije. Nakon prošlogodišnjeg uspjeha, u Zadar se vraća i Marco Messina iz CBS Sportsa, kroz format Sunset Sessions, seriju razgovora i podcasta s ključnim gostima festivala.

Sunset Sports Festival 2026 tako nastavlja graditi platformu koja okuplja relevantne globalne aktere i otvara konkretne teme o budućnosti sporta, od ekonomije i upravljanja do tehnologije, dizajna i društvenog utjecaja. Festival se održava uz podršku Turističke zajednice grada Zadra, Grada Zadra, Zadarske županije i Hrvatske turističke zajednice.