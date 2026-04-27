TEŽAK UDARAC /

Velika zvijezda propušta Svjetsko prvenstvo

Velika zvijezda propušta Svjetsko prvenstvo
Foto: Manjit Narotra/imago sportfotodienst/Profimedia

Osim za Nizozemsku, ovo je veliki udarac i za Tottenham koji se bori za ostanak u Premier ligi.

27.4.2026.
7:38
Hina
Xavi Simons, 23-godišnji nizozemski nogometni reprezentativac i član londonskog Tottenhama, obznanio je da je njegova sezona završena, ali da jednako tako neće nastupiti niti na skorašnjem Svjetskom prvenstvu.

"Kažu da život može biti okrutan i ja se upravo tako osjećam“, objavio je Simons koji se teško ozlijedio prije nekoliko dana na utakmici Premier lige u kojoj je njegov Tottenham u gostima pobijedio Wolverhampton s 1-0.

Simons je zadobio ozljedu koljena, a prvi liječnički izvještaji govore o ozljedi prednjeg križnog ligamenta desne noge. U svakom slučaju mu slijedi duga stanka od nogometa.

"Moje srce je slomljeno. Sve moje želje za kraj sezone i one vezane za Svjetsko prvenstvo su nestale“, dodao je Simons koji neće samo nedostajati Nizozemskoj na prvenstvu kojem su zajednički domaćini Kanada, Meksiko i SAD, već je ova vijest velikih hendikep za Tottenham koji se bori za ostanak u Premier ligi. Trenutačno se ugledna londonska momčad nalazi na 18. mjestu ljestvice, u opasnoj zoni ispadanja.

Simons je član Tottenhama od prošle godine, a u karijeri je za reprezentaciju Nizozemske odigrao 34 utakmice uz šest postignutih pogodaka.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
