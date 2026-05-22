STRAVA U RIJECI /

Nakon objave brutalne snimke: Policija uhitila četiri osobe zbog napada na stranog pomorca

Foto: Net.hr

U tijeku je provođenje kriminalističkog istraživanja

22.5.2026.
14:46
Erik Sečić
Net.hr
Riječka policija u petak ujutro privela je četiri osobe koje se dovode u vezu s brutalnim napadom na stranog pomorca (25) u noći s 31. siječnja na 1. veljače u Rijeci.

U tijeku je provođenje kriminalističkog istraživanja.

Jeziva snimka 

Podsjetimo, prošli tjedan na društvenim mrežama objavljena je snimka na kojoj se vidi kako nekoliko osoba napada mlađu mušku osobu.

Primorsko-goranska policija tada je istaknula da je riječ o snimci koja datira iz noći 31. siječnja na 1. veljače, odnosno da je stara tri i pol mjeseca. U priopćenju se navodi da su osobe razbojništvom oštetile stranog državljanina, inače pomorca na stranom bordu. Potom su ga ozlijedile, uzele mu mobitel i novac.

"Policija nije dosad imala saznanja o snimci niti je lokacija događaja pokrivena video nadzorom javnog prostora, a oštećeni pomorac nije sa sigurnošću znao mjesto događaja", istaknula je policija u priopćenju i dodala da je pomorac, nakon kazane liječničke pomoći i podnošenja kaznene prijave, s ostalim djelatnicima stranog broda otplovio iz riječke luke. 

