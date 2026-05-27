OTKRIVEN UŽAS /

Ženu (26) zatočili i zlostavljali, spominje se i maloljetno dijete

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL/ilustracija

27.5.2026.
9:27
Andrea Vlašić
Emica Elvedji/PIXSELL/ilustracija
Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci podiglo je optužnicu protiv troje hrvatskih državljana zbog niza teških kaznenih djela počinjenih nad ženom (26) na području Primorsko-goranske županije tijekom listopada i studenog prošle godine, piše DORH.

Prvooptuženog muškarca (53) tereti se za više teških kaznenih djela protiv spolne slobode, kao i tri kaznena djela zadovoljavanje pohote pred djetetom mlađim od 15 godina te nanošenje teške tjelesne ozljede.

Drugooptuženi mladić (19) i trećeoptužena žena (38) optuženi su za nanošenje teške tjelesne ozljede i protupravno oduzimanje slobode žrtvi - spomenutoj 26-godišnjoj ženi.

Uz to, 38-godišnjakinju tereti se dodatno i za kaznena djela povrede djetetovih prava, počinjena na štetu njezine vlastite djece.

Tužiteljstvo je predložilo da se prvooptuženom produlji istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, dok bi drugooptuženi i trećeoptužena i dalje ostali pod mjerama opreza.

OtmicaSilovanjeRijekaKazneno Djelo
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
