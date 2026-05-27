Ženu (26) zatočili i zlostavljali, spominje se i maloljetno dijete

Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci podiglo je optužnicu protiv troje hrvatskih državljana zbog niza teških kaznenih djela počinjenih nad ženom (26) na području Primorsko-goranske županije tijekom listopada i studenog prošle godine, piše DORH.

Prvooptuženog muškarca (53) tereti se za više teških kaznenih djela protiv spolne slobode, kao i tri kaznena djela zadovoljavanje pohote pred djetetom mlađim od 15 godina te nanošenje teške tjelesne ozljede.

Drugooptuženi mladić (19) i trećeoptužena žena (38) optuženi su za nanošenje teške tjelesne ozljede i protupravno oduzimanje slobode žrtvi - spomenutoj 26-godišnjoj ženi.

Uz to, 38-godišnjakinju tereti se dodatno i za kaznena djela povrede djetetovih prava, počinjena na štetu njezine vlastite djece.

Tužiteljstvo je predložilo da se prvooptuženom produlji istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, dok bi drugooptuženi i trećeoptužena i dalje ostali pod mjerama opreza.