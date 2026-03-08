Društvene mreže gore nakon prve utrke nove sezone Formule 1: 'Sramota, dadilje baterija...'

Prva utrka nove ere Formule 1 je za nama, a Velika nagrada Australije donijela je pobjedu Mercedesa i lavinu podijeljenih reakcija. Dok su jedni slavili neizvjesnost na stazi, društvene mreže preplavljene su oštrim kritikama na račun tehničkih pravila za 2026.

Dominacija Mercedesa i strah od dosade

Potpuna dominacija Mercedesa, s pobjedom Georgea Russella i drugim mjestom Kimija Antonellija, odmah je upalila alarme. Već nakon kvalifikacija, gdje je trećeplasirani zaostajao čak osam desetinki, navijači su izrazili zabrinutost. "Dobrodošli natrag u 2014.", glasio je jedan od viralnih komentara, aludirajući na početak prošle dominantne ere Mercedesa. Strah da je prvenstvo već odlučeno postao je glavna tema rasprava.

Žestoke kritike na račun novih pravila

Ipak, najveći bijes usmjeren je prema novim tehničkim pravilima. Fenomeni poput "super clippinga", gdje bolidi naglo gube snagu, i pretjerano štedljiv način vožnje opisani su kao potpuno nedostojni Formule 1. Društvene mreže vrve izrazima poput "sramota" i "patetično", a mnogi tvrde da su se vozači pretvorili u "dadilje baterija" umjesto gladijatora.

Povratak Hamiltona i dašak optimizma

Unatoč kritikama, utrka je ponudila i tračak nade. Početna borba Charlesa Leclerca i Georgea Russella pokazala je da novi bolidi omogućuju blisko utrkivanje. Ipak, najviše pozitivnih reakcija izazvao je Lewis Hamilton. Iako četvrti, njegova borbenost i brzina u Ferrariju oduševili su fanove. Komentari poput "stari lav je itekako živ" preplavili su mrežu X, a mnogi su primijetili da sedmerostruki prvak izgleda motiviranije no ikad. Istovremeno, neizbježne su bile i kritike na račun Ferrarijeve strategije, koja je ponovno zakazala.

