Kod Slatine poginula žena, policija objavila detalje prometne nesreće

Nakon prometne nesreće koja se dogodila u srijedu navečer na državnoj cesti u mjestu Bukovački Antunovac od zadobivenih ozljeda preminula je 81-godišnjakinja, izvijestila je u četvrtak virovitičko-podravska policija.

Nesreća se dogodila oko 22,50 sati kada je 32-godišnja vozačica automobila zbog neprilagođene brzine kasno uočila pješakinju koja je s travnatog putnog mosta stupila na kolnik. Pritom je došlo do udara automobila u pješakinju koja je od siline udara odbačena ispred vozila.

Liječnička pomoć pružena joj je u Općoj bolnici Virovitica, ali je od zadobivenih ozljeda preminula.

Vještačenje u tijeku

Policija je utvrdila da vozačica nije bila pod utjecajem alkohola, a u virovitičkoj bolnici uzeti su joj uzorci krvi i urina radi daljnjeg vještačenja.

Očevid su obavili policijski službenici, a o nesreći je obaviješteno Županijsko državno odvjetništvo u Bjelovaru. Policija nastavlja kriminalističko istraživanje.