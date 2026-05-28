Crna večer u Šibeniku: Jedna osoba poginula u teškoj prometnoj nesreći

U prometnoj nesreći koja se večeras oko 19 sati dogodila u Šibeniku poginula je jedna muška osoba, izvijestila je policija.

Nesreća se dogodila u Ulici Put Bioca, a prema prvim informacijama u sudaru su sudjelovali osobni automobil i motocikl.

Na mjesto događaja odmah su upućene sve žurne službe, dok je o nesreći obaviješten i zamjenik Županijskog državnog odvjetnika u Šibeniku.

Zbog očevida, koji je u tijeku, promet je od 19.08 sati na toj dionici ceste u potpunosti zatvoren te se odvija obilaznim, odnosno sporednim prometnicama.

Više okolnosti nesreće, kao i uzrok, bit će poznati nakon završetka policijskog očevida.