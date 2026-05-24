U GAREŠNICI /

Auto završio u kući! Vatrogasci objavili nevjerojatne fotografije, vozač sam izašao?!

Foto: JVP Garešnica

Hitna pomoć preuzela je unesrećenu osobu, ne zna se težina ozljeda

24.5.2026.
11:07
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
JVP Garešnica
Nevjerojatne fotografije objavili su vatrogasci Javna vatrogasna postaja Garešnica na svojim društvenim mrežama.

Kako su naveli u opisu, riječ je o intervenciji u mjestu Uljanik, gdje se dogodila prometna nesreća. Na sreću, napisali su da je osoba sama izašla iz automobila koji je izgledao kao da ga je netko doslovno "upiknuo" u kuću te je gotovo nestvarno ostao "visjeti" na boku.

Nisu morali pomagati unesrećenoj osobi da izađe iz automobila, no naveli su da je osobu preuzela Hitna pomoć iz Garešnica.

"Vatrogasci su osigurali mjesto događaja te poduzeli preventivne mjere na vozilu kako bi se uklonila mogućnost nastanka požara", napisali su.

GaresnicaPrometnaVatrogasci
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
