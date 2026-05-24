Auto završio u kući! Vatrogasci objavili nevjerojatne fotografije, vozač sam izašao?!

Nevjerojatne fotografije objavili su vatrogasci Javna vatrogasna postaja Garešnica na svojim društvenim mrežama.

Kako su naveli u opisu, riječ je o intervenciji u mjestu Uljanik, gdje se dogodila prometna nesreća. Na sreću, napisali su da je osoba sama izašla iz automobila koji je izgledao kao da ga je netko doslovno "upiknuo" u kuću te je gotovo nestvarno ostao "visjeti" na boku.

Foto: JVP Garešnica

Nisu morali pomagati unesrećenoj osobi da izađe iz automobila, no naveli su da je osobu preuzela Hitna pomoć iz Garešnica.

"Vatrogasci su osigurali mjesto događaja te poduzeli preventivne mjere na vozilu kako bi se uklonila mogućnost nastanka požara", napisali su.