FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NIJE MU BILO SPASA /

Užas na sjeveru Hrvatske: Radio u obiteljskom dvorištu, u trenutku sve preraslo u tragediju

Užas na sjeveru Hrvatske: Radio u obiteljskom dvorištu, u trenutku sve preraslo u tragediju
×
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Liječnik hitne medicine mogao je samo konstatirati smrti

25.4.2026.
22:31
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
VOYO logo
VOYO logo

Velika tragedija pogodila je mjesto Nedeljanec u Varaždinskoj županiji kada je u nesretnom slučaju poginuo 69-godišnjak.

Kako je objavila policija, sve se dogodilo u 13.30 sati u Ulici Braće Radić, kada je muškarac htio parkirati traktor s priključenim poljoprivrednim strojem u dvorište obiteljske kuće.

U jednom je trenutku pao u prostor između zadnjeg dijela traktora, koji je bio u pokretu, i poljoprivrednog stroja.

Liječnik ekipe Zavoda za hitnu medicinu mogao je samo konstatirati smrt po dolasku, dok je mrtvozornik odredio obdukciju. Tijelo muškarca po dovršenom očevidu prevezeno je na Odjel patologije Opće bolnice Varaždin.

POGLEDAJTE VIDEO Hrvatski tim u cyber ratu, bojnik Jerković: 'Primili smo više od 500 napada u dva dana'

TraktorPoginuliVaraždin
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike