Užas na sjeveru Hrvatske: Radio u obiteljskom dvorištu, u trenutku sve preraslo u tragediju

Velika tragedija pogodila je mjesto Nedeljanec u Varaždinskoj županiji kada je u nesretnom slučaju poginuo 69-godišnjak.

Kako je objavila policija, sve se dogodilo u 13.30 sati u Ulici Braće Radić, kada je muškarac htio parkirati traktor s priključenim poljoprivrednim strojem u dvorište obiteljske kuće.

U jednom je trenutku pao u prostor između zadnjeg dijela traktora, koji je bio u pokretu, i poljoprivrednog stroja.

Liječnik ekipe Zavoda za hitnu medicinu mogao je samo konstatirati smrt po dolasku, dok je mrtvozornik odredio obdukciju. Tijelo muškarca po dovršenom očevidu prevezeno je na Odjel patologije Opće bolnice Varaždin.

