Pet savjeta koja morate znati kada idete na rafting: 'Ne morate znati plivati'

Rafting skipper s međunarodnom licencom Edin Redžić otkriva pet pravila raftinga kojih se trebate pridržavati prije ulaska u rijeku. Volite li prirodu i želite ljeto provesti u aktivnom odmoru jedan od načina je rafting. Spuštanjem niz riječne brzace dižete adrenalin, rješavate se stresa ali i testirate spremnost na timski rad.

Ponuda rafting doživljaja je velika, a jedan od najpopularnijih svakako je rafting na Uni. Riječ je o Nacionalnom parku koji oblikuje ljepota ove rijeke smještenom na krajnjem zapadu BIH, pretežno na području grada Bihaća a predstavlja jedinstvenu prirodnu cjelinu u ovom dijelu Europe.

Foto: Privatna arhiva

Kako se odlučio baviti raftingom?

Razgovaramo s Edinom Redžićem, rafting instruktorom s internacionalnom rafting licencom koji godinama brojnim zaljubljenicima u prirodu i adrenalin kroz svoje programe nudi jedinstveno iskustvo na rijeci Uni.

Foto: Privatna arhiva

"Rođen sam u dolini rijeke Une i svoje prve korake sam napravio kraj ove rijeke. Sve mi je usko vezano zavodu s mamine strane svi su bili kajakaši na divljim vodama (neki i državni prvaci tadašnje Jugoslavije).

Foto: Privatna arhiva

Gledajući ih kako savladavaju ovu rijeku bilo je logično da ću i ja poželjeti isto. Bilo je to 1998. godine,kada sam prvi put sudjelovao na Unskoj Regati sjedeći u kanuu s profesionalcima. Tada sam, gledajući dječjim očima obećao sam sebi da ću biti skiper. Osam godina kasnije, 2006. godine prvi put sam bio skiper u rafting čamcu, da bih 2009. ušao u obrazovni sustav za raft vodica te se prijavljujem za internacionalnog rafting vodiča.

Položio sam, dobio licencu za vodiča klase 3. čemu nisam pridavao puno važnosti. Kako su godine odmicale shvatio sam da Una teče mojim venama, da je biti skiper zapravo moja profesija i da se želim u budućnosti baviti ovim poslom. Tako sam postao Rafting instruktor shodno Pravilniku Federalnog ministarstva prometa i komunikacija", kaže Edin prisjećajući se kako je nakon nekoliko godina predanog rada odlučio učiniti korak više- rafting vodiče obrazovati i učiniti sigurnim vodičima po brzacima ove rijeke.

Instruktor svjetske rafting federacije

Danas je Edin raft instruktor Svjetske rafting federacije s položenim ispitom u Austriji što mu je uz spuštanje na kultnoj rijeci Zambezi kruna karijere.

"Iskustvo koje sam stekao želim prenijeti na mlade vodiče dajući im potrebno obrazovanje i sigurnost kako bi predano predano i sigurno obavljali svoj posao. Da sigurno spuštaju čamce niz rijeku, jer rafting je extremni sport", dodaje voditelj Kiro Rafting tvrtke ujedno i najveće tvrtke za avanturistički turizam u BIH.

Foto: Privatna arhiva

Tvrtku je pak osnovao Mersad Ćoralić – Kiro dugogodišnji kajakaš na divljim vodama, trener i izbornik reprezentacije BiH u kajaku na divljim vodama, profesor, diplomata, politicar, ali prije svega Unoljubac.

Una Kiro Rafting je nastao davne 1999. godine, a kad je preminuo u svibnju ove godine, poštovala se njegova životna želja da ideja o sigurnom raftingu živi vječno. Upravo zato tvrtku dalje vodi njegova supruga Zrinka Ćoralić, a svi rafteri kako Edo simpatično kaže ujedno su i najbolji promotori ljepote ove rijeke, NP neopisive ljepote i načina zabave u kojoj rado sudjeluju svi.

Budući da je rafting itekako popularan način zabave u kojem mogu uživati sve generacije (najzahtjevnija ruta je za starije od 16 godina) ali i otkrivanja ljepota rijeke Une, Edin se osvrnuo na pravila i bonton kojih se treba pridržavati krenete li na rafting. Sezona mu još uvijek traje i trajati će sve do prvih jesenjih kiša. Onaj na rijeci Uni ili bilo kojoj drugoj rijeci.

Pet savjeta ako poželite na rafting

Rijeka nije jednako moćna cijele godine, pa odaberite dio godine ovisno o doživljaju kojeg želite. Kad je riječ o rijeci Uni više adrenalina pružiti će vam u 4. i 5. mjesecu, a nesto blaži adrenalin čeka vas u ljetnom periodu kao i na zatvaranju sezone. Rijeke u svijetu se gradiraju po težini vode od 1-5. Ako želite rijeku Unu gradirati onda se može reći da je gornji tok rijeke od Štrbačkog buka – Loskuna klasa 3 koji je najinteresatniji i najzabavniji za sve ljubitelje raftinga.

Foto: Privatna arhiva

2. Što o raftingu treba znati svaki početnik? Za početak odgovor na pitanje s kime sjedate u čamac,tko je skiper, kakvu opremu nosite! Dajući ovaj savjet Edin je dodao kako danas svaka vikendica pored rijeke Une ima raft čamac i spušta svoje goste niz rijeku. To najčešće dovodi do nezgoda i nezadovoljstva gostiju tijekom boravka na rijeci. Bez ustručavanja skipera treba pitati da li je licenciran i ako je potrebno tražiti licencu na uvid, jer svoj život povjeravate toj osobi- na zaboravite na to! Ostala pravila oko organizacije raftinga razlikuju se od firme do firme.

Naša tvrtka ima certificirane trip lidere koji organiziraju izlet u potpunosti tako da ne morate brinuti da li ste sve ponijeli ili što zaboravili. Prije ulaska u čamac potrebno je obući posebno neoprensko odijelo, sigurnosni prsluk i na glavu staviti kacigu. Isto tako treba pažljivo ući u poseban čamac 'raft koji je napravljen od otporne, višeslojne gume i više odvojenih zračnih komora. Skipper raspoređuje gdje će tko od ekipe sjediti kako bi se stvorio potreban balans.

Foto: Privatna arhiva

3. Mora li se znati dobro plivati? Skiperi su najsretniji ako ste dobar plivač ali i ako niste, to nije nikakav problem- kaže Edin. O svojim plivačkim sposobnostima potrebno je razgovarati sa skiperom. Takozvani 'Safety talk' je najvažniji dio raftinga i tijekom njega ćete naučiti sve kako se ponašati ali i kako reagirati u slučaju da se nešto nenadano dogodi. Ukoliko ste slabiji plivač najvažnije je da upoznate svog vodica o vašem plivačkom iskustvu.

Foto: Privatna arhiva

4. Bonton na raftingu! Kao i na svim ostalim adrenalinskim aktivnostima važno je da niste pod utjecajem alkohola ili pod dejstvom opijata. Isto tako važno je da slušate svog raft vodiča i da postupate prema njegovim uputama.

Foto: Privatna arhiva

5. Ništa ne bacate u rijeku (ni opušak cigarete) i ne zagađujete prirodu svojim boravkom na rijeci.

Foto: Privatna arhiva

