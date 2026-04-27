Bivša stjuardesa: 'Obitelji s malom djecom trebale bi se zadnje ukrcavati u zrakoplov'

Svatko tko je putovao s malom djecom složit će se da je to iskustvo često stresno, pogotovo kada uključuje let zrakoplovom. Iako je uobičajeni protokol da se obitelji s djecom ukrcavaju među prvima, jedna bivša stjuardesa pokrenula je burnu raspravu na internetu ustvrdivši kako bi trebalo biti upravo suprotno.

'Privilegija ranog ukrcaja je zamka'

Bivša stjuardesa Laura s Floride podijelila je svoje mišljenje na TikToku, a u opisu videa jasno je poručila: "Ok, nemojte me napadati, ali mislim da bi se obitelji s bebama trebale ukrcavati zadnje".

Nakon što je podijelila vlastito frustrirajuće iskustvo ukrcaja na let s malim sinom, napisala je kako je "godinama gledala obitelji kako se prve ukrcavaju i polako gube živce prije nego što se zatvore vrata".

#travelingwithababy #babytravel #exflightattendant #flightattendantlife ♬ original sound - laurainsouthflorida @laurainsouthflorida Okay don’t come for me but I think families with babies should board LAST. I know. I KNOW. And yes I used to be a flight attendant. I have seen things. I have opinions. This is one of them. Every time we pre-board Oliver we spend an extra 25 minutes strapped into seats going absolutely nowhere while every other human slowly files past us making faces at him like he’s a zoo exhibit. He’s fine for the first 10 minutes. Then he’s done. DONE. And we still haven’t even pushed back from the gate. I spent years watching families board first and slowly unravel before we even closed the door. Board last. Sit down. Take off immediately. Baby never knows the difference. Trust the ex-flight attendant on this one. The pre-board privilege is a trap. I handed it out for years and I’m only now admitting that. You’re welcome. Or I’m sorry. Depending on how strongly you feel about this. #flyingwithababy

Kako bi se borila protiv kombinacije roditeljske i dječje tjeskobe prije samog polijetanja, Laura predlaže drugačiji pristup. "Ukrcajte se zadnji. Sjednite. Odmah polijećete. Beba nikada neće znati razliku... Privilegija ranog ukrcaja je zamka. Godinama sam je nudila i tek sada to shvaćam", zaključila je. Njezin je stav, čini se, pogodio živac brojnih ljudi, jer se u komantarima rasplamsala burna rasprava.

Podijeljene reakcije i alternativni prijedlozi

"Čujte me - jedan roditelj se ukrca prvi i pripremi sve stvari, dok drugi roditelj s djetetom troši energiju i ulazi zadnji!" napisao je jedan korisnik, nudeći kompromisno rješenje. Drugi je putnik istaknuo logistički problem cijelog procesa: "Nikada neću razumjeti zašto jednostavno ne ukrcavaju putnike od stražnjeg dijela zrakoplova prema naprijed".

S druge strane, mnogi su roditelji branili praksu ranijeg ulaska u zrakoplov. "Moramo osigurati prostor u pretincu iznad glave za dječja kolica i postaviti autosjedalicu! Prijedlog s dva roditelja funkcionira, ali ako putujete sami s djetetom, morate ući prvi", objasnio je jedan roditelj. Drugi je par podijelio svoju provjerenu taktiku: "Moj suprug ulazi prvi, postavlja autosjedalice, organizira stvari koje nam trebaju za let i pazi da je sve nadohvat ruke. Ja s dječacima ulazim kada su se već svi ukrcali. Najbolja stvar ikad. Nema potrebe da bebe sjede unutra duže nego što je potrebno".

Rasprava o bontonu u zrakoplovu

Ova rasprava, kako piše New York Post, dio je šireg trenda preispitivanja normi ponašanja u javnim prostorima. Iako zrakoplovne kompanije uglavnom daju prednost obiteljima, sve je više onih koji smatraju da to nije uvijek najbolje rješenje. Iskusno kabinsko osoblje ističe da ne postoji univerzalan odgovor. Neki navode da im najmanje smetaju djeca koja plaču, a puno više putnici koji se na njih žale, jer to stvara neugodnu atmosferu za sve.

Stručnjaci za putovanja s djecom savjetuju roditeljima da se dobro pripreme, ponesu dovoljno grickalica i igračaka te razgovaraju s djecom o letu kao o uzbudljivoj avanturi. U svijetu se čak raspravlja i o uvođenju "zona bez djece" u zrakoplovima, što neke kompanije već i nude kao opciju.

Na kraju, čini se da idealno rješenje ne postoji. Dok standardna procedura ima svoje prednosti, iskustva roditelja i osoblja pokazuju da je fleksibilnost ključna. Najbolji pristup često ovisi o djetetu, broju odraslih i, u konačnici, strpljenju i empatiji svih putnika.

POGLEDAJTE GALERIJU

