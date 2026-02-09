Opasni smrtonosni virus dignuo uzbunu, uvode se COVID mjere: 'Ovo će biti sljedeća pandemija'

Jedna žena preminula je od virusa Nipah, smrtonosne bolesti koju prenose šišmiši, a koju su stručnjaci već ranije označili kao moguću "sljedeću pandemijsku prijetnju".

Slučaj je potvrđen u Bangladešu, gdje se ovaj virus, koji ima stopu smrtnosti i do 75 posto, pojavljuje gotovo svake godine. Vijest dolazi nedugo nakon izbijanja zaraze u susjednoj Indiji, što je dovelo do uvođenja zdravstvenih kontrola na aerodromima širom Azije, ali i do podizanja pripravnosti zdravstvenih vlasti u Ujedinjenom Kraljevstvu zbog straha od daljnjeg širenja, piše The Sun.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), posljednja žrtva, žena stara između 40 i 50 godina, razboljela se 21. januara na sjeveru Bangladeša.

Prvi simptomi

Prvi simptomi uključivali su povišenu temperaturu, glavobolju, grčeve u mišićima i gubitak apetita. Kako je bolest napredovala, razvila je pojačano lučenje sline, dezorijentaciju i konvulzije.

Šest dana kasnije, 27. januara, izgubila je svijest i hitno je prebačena u lokalnu bolnicu, gdje je testirana pozitivno na virus Nipah. Preminula je narednog dana.

WHO je naveo da žena nije imala nedavnu historiju putovanja, ali je konzumirala sirovi sok od datuljine palme, poznat izvor zaraze, koji može biti kontaminiran izlučevinama šišmiša.

Zdravstvene vlasti prate 35 osoba koje su bile u kontaktu s preminulom. Svi su testirani negativno, a zasad nisu zabilježeni novi slučajevi.

Povećana pripravnost u regiji i svijetu

Indijsko savezno ministarstvo zdravstva saopćilo je prošlog mjeseca da je oko 200 osoba stavljeno u karantenu nakon što su potvrđena najmanje dva slučaja virusa Nipah u saveznoj državi Zapadni Bengal, koja graniči s Bangladešom.

WHO je u petak ponovio da je rizik od međunarodnog širenja virusa nizak. Ipak, pojedine azijske zemlje, uključujući Tajland i Maleziju, uvele su preventivne aerodromske kontrole po uzoru na mjere iz vremena pandemije covida-19.

Ujedinjeno Kraljevstvo je saopćilo da "pomno prati situaciju". Britanska Agencija za zdravstvenu sigurnost (UKHSA) upozorila je građane koji planiraju putovanja u pogođena područja da se informiraju o simptomima i načinu širenja virusa.

"Rizik za turiste koji posjećuju endemske zemlje vrlo je nizak ako se poštuju standardne mjere opreza", navodi UKHSA. "Rizik je veći za osobe koje sudjeluju u lokalnim praksama poput sakupljanja i konzumacije soka od datuljine palme".

Šta je virus Nipah?

Virus Nipah je zoonoza - bolest koja se prenosi sa životinja na ljude, najčešće s voćnih šišmiša i svinja. Moguć je i prijenos s čovjeka na čovjeka, uglavnom bliskim kontaktom, a potencijalno i kapljičnim putem kašljanjem i kihanjem.

Virus može izazvati teške respiratorne probleme, ali i smrtonosno oticanje mozga (encefalitis). Stopa smrtnosti kreće se između 40 i 75 posto, znatno više nego kod covida-19.

Ne postoji protiv Nipaha. Liječenje se svodi na ublažavanje simptoma i održavanje vitalnih funkcija dok se tijelo pokušava izboriti s infekcijom.

Može li Nipah izazvati novu pandemiju?

Iako su pojedini stručnjaci upozoravali da bi virus Nipah "apsolutno mogao biti uzrok nove pandemije", stručnjaci ističu da je globalni rizik trenutačno nizak.

Profesor Paul Hunter, stručnjak za zarazne bolesti s Univerziteta East Anglia, izjavio je da su slučajevi Nipaha "malo vjerovatni da dovedu do značajnog globalnog širenja", jer je prijenos s čovjeka na čovjeka ograničen.

"R0 faktor je manji od 1, što znači da jedna zaražena osoba u prosjeku ne prenosi virus na više od jedne druge osobe", objasnio je Hunter.

Zbog čega stručnjaci strahuju?

Ipak, upozorio je da ne treba biti opušten jer virusi mogu mutirati, a dugi inkubacijski period - od četiri do 14 dana - otežava otkrivanje slučajeva na granicama.

Virus Nipah prvi put je otkriven 1999. godine u Maleziji, nakon izbijanja zaraze među uzgajivačima svinja. Od tada se redovno pojavljuje u Bangladešu, dok je Indija zabilježila više epidemija, posebno u saveznoj državi Kerala.

Stručnjaci smatraju da je porast slučajeva povezan s gubitkom prirodnih staništa, zbog čega divlje životinje sve češće dolaze u blizak kontakt s ljudima.

Koji su simptomi?

Prema WHO-u, početni znakovi infekcije su suptilni, što virus čini teškim za suzbijanje. Prvi simptomi infekcije virusom Nipah uključuju povišenu temperaturu, glavobolju, bolove, povraćanje i grlobolju.

Nakon toga slijede vrtoglavica, pospanost, promjene stanja svijesti te opasno oticanje mozga, a ponekad i teški respiratorni problemi.

Najozbiljnija komplikacija je encefalitis (upala mozga) ili meningitis, koji se obično razvijaju tri do 21 dan nakon infekcije, navodi UKHSA. "Ovo je obilježje infekcije virusom Nipah i povezano je s vrlo visokom stopom smrtnosti", dodala je zdravstvena agencija.

Virus Nipah pripada obitelji virusa zvanih paramiksovirusi, skupini koja uključuje i uzročnike bolesti poput ospica.

