ICE bolesnu bebu vratio u pritvor i oduzeo joj lijekove: 'Nikada nije trebala biti pritvorena. Zamalo je umrla'

Malena djevojčica od 18 mjeseci, koju su američke imigracijske vlasti tjednima držale u pritvoru vraćena je u pritvor i uskraćeni su joj lijekovi nakon što je hospitalizirana s respiratornom bolešću opasnom za život, prema tužbi podnesenoj saveznom sudu u Teksasu.

Dijete, identificirano u tužbi kao "Amalia", pustile su imigracijske vlasti u administraciji predsjednika Donalda Trumpa nakon što su njezini roditelji u petak podnijeli tužbu. Roditelji, koji su također bili pritvoreni, također su pušteni. Tužbom se tražilo puštanje sve troje. Obitelj je pritvorena tijekom prijave imigracijskim vlastima 11. prosinca i držana u ustanovi u Dilleyu u Teksasu, prema tužbi. Amalia je bila hospitalizirana od 18. do 28. siječnja i vraćena je u ustanovu Dilley usred izbijanja ospica, navodi se u tužbi.

"Beba Amalia nikada nije trebala biti pritvorena. Zamalo je umrla u Dilleyu", rekla je Elora Mukherjee, odvjetnica obitelji. Mukherjee je rekla da stotine djece i obitelji pritvorenih u Dilleyju nemaju dovoljno pitke vode, zdrave hrane, obrazovnih mogućnosti ili odgovarajuće medicinske skrbi te da bi ih trebalo pustiti.

Trumpova administracija optužena je za grubu i nehumanu taktiku, kao i za kršenje sudskih naloga tijekom provedbe programa masovne deportacije.

Savezni sudac u Michiganu kritizirao je administraciju u presudi od 31. siječnja kojom se nalaže puštanje 5-godišnjeg dječaka - viđenog na viralnoj fotografiji s plavom kapom sa zečjim ušima ispred svoje kuće dok su savezni agenti stajali u blizini - kojeg su imigracijski agenti pritvorili u Minnesoti. Administracija sada traži deportaciju dječaka.

Oduzeli inhalator, lijekove, hranjive napitke

Amalijini roditelji, podrijetlom iz Venezuele, žive u Sjedinjenim Državama od 2024. sa svojom kćeri, koja je meksička državljanka, navodi se u tužbi. U tužbi se navodi da sve troje namjeravaju podnijeti zahtjeve za azil u Sjedinjenim Državama.

Amalia je 1. siječnja dobila temperaturu koja je dosegla čak 40 stupnjeva Celzijevih, počela je često povraćati i teško disati, navodi se u tužbi.

Prema tužbi, 18. siječnja odvedena je u bolnicu s iznimno niskom razinom zasićenosti kisikom i dijagnosticirani su joj covid-19, respiratorni sincicijski virus, virusni bronhitis i upala pluća. Stavljena je na dodatni kisik.

Amalia je po otpustu iz bolnice dobila inhalator i respiratorne lijekove, ali ih je osoblje pritvorskog centra oduzelo po povratku, navodi se u tužbi. Djevojčica je izgubila 10 posto tjelesne težine i dobivala je hranjive napitke kako bi je vratila, ali su ih vlasti također oduzele, navodi se u tužbi.

