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Srpski reperi u svađi? Voyage nije došao na Nuccijevo predstavljanje albuma, evo zašto

Srpski reperi u svađi? Voyage nije došao na Nuccijevo predstavljanje albuma, evo zašto
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Foto: M.P./ATAImages/PIXSELL

Izostanak Voyaga s promocije dodatno je potaknuo glasine, tim više što se nije oglasio ni na društvenim mrežama povodom izlaska novog albuma

4.6.2026.
19:56
Hot.hr
M.P./ATAImages/PIXSELL
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Reper Nucci, pravog imena Igor Panić (30), nedavno je predstavio svoj novi album, povodom čega je u Beogradu organizirao promociju i koncert za najvjernije obožavatelje. Na događaju su se okupili brojni kolege s estrade, no pažnju je privukla činjenica da se nije pojavio njegov dugogodišnji prijatelj i suradnik Mihajlo Veruović, poznatiji kao Voyage (24).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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To je odmah potaknulo nagađanja u javnosti o mogućem zahlađenju odnosa između dvojice izvođača, no Nucci je takve tvrdnje brzo demantirao, prenosi Kurir

"Imao je privatnih obaveza, javio se. Nije mogao doći, sve je u redu. Nemam što posebno komentirati", rekao je kratko.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Dotaknuo se i medijskih napisa koji su pogrešno interpretirali njegovu raniju izjavu o pjevačici Emini Jahović i njezinu autorskom radu. Naime, Nucci i ona, prije dva su tjedna objavili zajedničku pjesmu "Sudar svetova", a tada je za Blic izjavio kako je oduševljen njome, no da njezinn kantautorski rad dosta košta. 

"Nikada nisam rekao da je skupa. Izrazio sam samo veliko poštovanje prema njezinu kantautorskom radu. Naslovi često izvuku dio rečenice iz konteksta, ali moja namjera nije bila negativna" pojasnio je za Kurir. 

Izostanak Voyaga s promocije dodatno je potaknuo glasine, tim više što se nije oglasio ni na društvenim mrežama povodom izlaska novog albuma, iako je ranije redovito podržavao Nuccijeve projekte. Voyage je ranije isticao kako su on i Nucci i dalje u dobrim odnosima, unatoč poslovnom razdvajanju.

Srpski reperi u svađi? Voyage nije došao na Nuccijevo predstavljanje albuma, evo zašto
Foto: M.M./ATA images/PIXSELL

"Nucci mi je kao brat. Nismo se udaljili kao ljudi, nego smo krenuli različitim profesionalnim putevima. I dalje smo dobri" rekao je jednom prilikom.

NucciVoyageSrpski Pjevači
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