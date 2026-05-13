Nucci priznao što ga sprječava na putu do očinstva: 'Ne razmišljam o stajanju na ludi kamen'

Srpski reper Igor Panić (29), koji je javnosti poznatiji kao Nucci, komentirao je da želi postati otac, ali da se zasada još ne planira ženiti. Tvrdi da mu se nigdje ne žuri, pogotovo ne sada kada i dalje gradi svoju karijeru.

"Što se braka tiče ima vremena za to, stvarno ne razmišljam o tome sada, o stajanju na ludi kamen i puštam da se sve dešava u svoje vrijeme. Volio bih naravno da postanem tata, ali nekako, sve dođe onda kada treba", ispričao je.

Demantirao je da je skrivao svoju vezu s pjevačicom Teya Dorom (34).

"Te priče nisu istinite. Nema tu ničeg što treba čak ni da demantujem", objasnio je srpski pjevač.

'Odmah bi se udala za njega'

Teya Dora, pravog imena Teodora Pavlovska, predstavljala je Srbiju an Eurosongu 2024. godine, a od 2025. godine u vezi je s reperom Nuccijem.

"Ona nikad nije skrivala da joj je on najzgodniji glazbenik na javnoj sceni, pa je čak znala reći da bi se odmah udala za njega. Iskrice između njih oduvijek su bile prisutne, o tome se pričalo iza kulisa, ali nikad to nisu htjeli potvrditi ni demantirati. Uvijek su tvrdili da su samo prijatelji. Kad su započeli vezu, odlučili su to čuvati u tajnosti, pa su o njihovoj romansi znali samo najbliži", rekao je prošle godine izvor za Blic.

