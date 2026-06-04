[KVIZ] Dokaži da bez greške znaš prepoznati autore ovih lektirnih djela

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Procurio detalj s treninga hrvatske reprezentacije, Dalić je na mukama
Koja je Gundulićeva pastoralna drama, poznata po stihovima "O lijepa, o draga, o slatka slobodo", himna dubrovačkoj slobodi?
Imena poput Homera, Shakespearea, Dostojevskog ili Krleže nisu samo zapisi u udžbenicima. Ona su simboli intelektualnih putovanja i dokaz da je ljudski duh nezaustavljiv u potrazi za smislom. Njihova djela i danas fasciniraju književne teoretičare, a znanje o njima postalo je dio opće kulture. Mislite da znate sve o njima?