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[KVIZ] Dokaži da bez greške znaš prepoznati autore ovih lektirnih djela

[KVIZ] Dokaži da bez greške znaš prepoznati autore ovih lektirnih djela
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Foto: Shutterstock

Koja je Gundulićeva pastoralna drama, poznata po stihovima "O lijepa, o draga, o slatka slobodo", himna dubrovačkoj slobodi?

4.6.2026.
19:57
Webcafe.hr
Shutterstock
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Imena poput Homera, Shakespearea, Dostojevskog ili Krleže nisu samo zapisi u udžbenicima. Ona su simboli intelektualnih putovanja i dokaz da je ljudski duh nezaustavljiv u potrazi za smislom. Njihova djela i danas fasciniraju književne teoretičare, a znanje o njima postalo je dio opće kulture. Mislite da znate sve o njima?

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