[KVIZ] Dokaži da bez greške znaš prepoznati autore ovih lektirnih djela

Imena poput Homera, Shakespearea, Dostojevskog ili Krleže nisu samo zapisi u udžbenicima. Ona su simboli intelektualnih putovanja i dokaz da je ljudski duh nezaustavljiv u potrazi za smislom. Njihova djela i danas fasciniraju književne teoretičare, a znanje o njima postalo je dio opće kulture. Mislite da znate sve o njima?