Hajduk protiv opasnog 'fenjeraša' Osijeka: Početni sastavi garantiraju pravi otvoreni okršaj

HNL, 13. kolo 0 Hajduk : 0 Osijek

HAJDUK: Ivušić - Hodak, Šarlija, Mlačić, Hrgović - Sigur, Krovinović - Almena, Pukštas, Rebić - Šego

OSIJEK: Malenica - Guedes, Jelenić, Mkrtchyan, Jurišić - Petrusenko, Babec - Čolina, Mikolčić, Omerović - Jakupović

Hajduk i Osijek na Poljudu igraju derbi 13. kola HNL-a.

Vodeći Bijeli su nakon 40 dana i pet gostovanja zaredom stigli natrag kući na 'ušminkani' Poljud koji je dobio novi travnjak i 'novi' krov.

Osijek trenutačno drži posljednju poziciju s osvojenih 10 bodova, jedan manje od pretposljednjeg Vukovara koji ima utakmicu više. Od prošlog kola Osječane je preuzeo novi trener Željko Sopić, a u prvoj utakmici pod njegovim vodstvom odigrali su 0:0 s Varaždinom na domaćem terenu.

U odnosu na prošlu utakmicu trener Garcia na raspolaganju će opet imati Rokasa Pukštasa koji je Koprivnicu propustio zbog četiri žuta kartona te kapetana Marka Livaju koji se vraća nakon što se oporavio od ozljede.

U prvom međusobnom susretu u aktualnoj sezoni Hajduk je s 2:0 slavio na Opus Areni. Bilo je to u 4. kolu krajem kolovoza, a golove za Bijele postigli su Livaja i Šego.

Glavni sudac utakmice je Patrik Pavlešić iz Duge Rese, pomagat će mu Ivan Mihalj iz Velike Gorice i Filip Krznarić iz Velike Gorice, a četvrti sudac je Ivan Vukančić iz Benkovca. VAR sudac je Mario Zebec iz Cestice, a asistent VAR suca Dario Kolarević iz Zagreba.