Navijači Hajduka nakon Osijeka opleli po Gennaru Gattusu: 'Prevaro, napravio si zločin!'

Hajduk je svladao Osijek na Poljudu 2:0 u derbiju 13. kola HNL-a te se tako odvojio od Dinama na prvom mjestu ljestvice.

Strijelci za Bijele bili su Krovinović u petoj te Šego u 94. minuti susreta.

Komentari navijača Hajduka iznenađujuće se često dotiču prošlogodišnjeg trenera Gennara Gattusa.

"Svaka čast svima ali Rokas je prevaga. Moj Gatuso koji si zločin prošle sezone napravio prema momku", "Svaka čast cijeloj momčadi i treneru ali Rokas je**ni Pukštas!", "Nogomet ove sezone je Barca 2009. za ono od prošle godine i onog antinogometa", "Mali puki je neumoran i kako samo igra srčano", "Puki je oživija, svaka čast treneru ali malac ima glavu a bome i volovska mu*a", "Nekad su ovakve utakmice završavale 1-1 u sudačkoj nadoknadi, a sada još potvrđujemo pobjedu", "Puki je naš Messi i amen", "Rokas je genije čudo prirode", "Puki podsjeća na našu legendu velikog IVANA GUDELJA", "Gattuso prevaro, da si Pukija držao u igru a ne ga zakucao na klupu, možda bi prvaci bili. Maloga si uništio prošle sezone prevaro", "Nikad neću žabaru oprostiti što je skoro uništija Pukštasa", samo su neki od brojnih komentara navijača Bijelih.

Vatreno je bilo i na tribinama gdje su navijači na dvije tribine razvili nekoliko poruka uz veliku koreografiju na sjevernoj tribini i bakljadu. Više o tome OVDJE.