U urušavanju zgrade izgubio zaručnicu i rođakinju: 'Ja sam bio u kupovini'

Tijela dviju žena pronađena su u ruševinama stambene zgrade koja je u ponedjeljak urušila u saksonskom gradu Görlitzu, dok se muškarac (48) njemačko-bugarskog podrijetla još vodi kao nestao, potvrdila je njemačka policija u četvrtak.

Trećega dana potrage iz ruševina između prizemlja i podruma je izvučeno tijelo 26-godišnje djevojke iz Rumunjske, naveo je glasnogovornik policije, kojeg prenosi Fenix Magazin.

Mediji pišu da je iznajmljivala apartman za odmor zajedno s drugom preminulom.

Tijelo druge rumunjske turistice (25) izvučeno je kasno u srijedu navečer a liječnik hitne pomoći službeno ju je proglasio mrtvom.

Borba s vremenom

Spasioci se utrkuju s vremenom te golim rukama i teškom mehanizacijom pretražuju ruševine u potrazi za drugim potencijalnim žrtvama od ponedjeljka navečer nakon što se urušila zgrada u njemačkoj saveznoj državi Saskoj.

Kako vrijeme prolazi, nada za pronalazak preživjelih se smanjuje. Kao nestali vodi se 48-godišnji njemačko-bugarski instalacijski tehničar koji je u gradu bio poslovno.

Iz policije su potvrdili da su istražitelji osigurali dokaze te istražuju uzrok velike tragedije. Prema prvim saznanjima, "izgleda kao eksplozija plina", rečeno je u srijedu iz policije.

Naime, curenje plina otkriveno je nekoliko sati nakon što se zgrada iz kasnog 19. stoljeća srušila u ponedjeljak, što je otežavalo rad spasitelja.

"Radimo u smjenama od osam sati, imamo barem dva spasilačka tima na dužnosti. Rade osam sati, onda se smjenjuju, odmaraju 16 sati pa se vraćaju", objasnio je glasnogovornik operativnog zapovjedništva Agencije za tehničku pomoć (THW) Daniel Hofmann.

U tragediji izgubio zaručnicu i rođakinju

Sve to, kaže, na njih ostavlja danak.

"Ruševine su nagomilane otprilike do drugog kata. To je, zapravo, upravo ona vrsta hrpe ruševina kakvu biste mogli zamisliti na velikom mjestu rušenja", dodao je.

U blizini ruševina postavljen je šator za rodbinu žrtava i nestalih pod ruševinama. Tim od tri kapelana također je tamo za podršku.

Na mjesto tragedije stigao je zaručnik jedne od poginulih djevojaka. U urušavanju izgubio je i rođakinju.

Njih troje planirali su odmor u Görlitzu. Kazao je da se tragedija dogodila kada je bio u kupovini.