Tragedija u Španjolskoj: Otac zaboravio kćerku (2) u autu, preminula je od vrućine...

Dvogodišnja djevojčica umrla je od toplinskog udara na sjeverozapadu Španjolske nakon što je ostavljena u očevom automobilu tijekom neuobičajeno vrućeg razdoblja koje bi u nekim područjima moglo podići temperature na 38°C, piše Guardian.

Dijete, čije ime nije objavljeno, doživjelo je srčani zastoj u srijedu poslijepodne nakon što je provelo nekoliko sati u vozilu u galicijskom gradu Briónu, nakon što ju je otac zaboravio odvesti u vrtić.

Prema izvješćima medija, muškarac je tog jutra odvezao svoje starije dijete u školu i namjeravao je odvesti malo dijete u vrtić kada ga je omeo telefonski poziv. Umjesto da krene u vrtić, otišao je na posao, ostavivši dijete u automobilu.

Uzbuna se digla tog poslijepodneva kada je majka djevojčice otišla po nju u vrtić u 15 sati i rečeno joj je da je tog jutra nitko nije doveo. Shvativši što se dogodilo, roditelji su pozvali hitnu pomoć, a djevojčica je odvezena u zdravstveni centar u obližnjem gradu Bertamiránsu, gdje je proglašena mrtvom. Policija istražuje incident, a obitelji je pružena psihološka podrška.

Zajednica u šoku

Gradsko vijeće Brióna proglasilo je dva dana žalosti za djevojčicu i reklo da će se u petak održati minuta šutnje.

„Želimo izraziti najdublju sućut i svu našu podršku obitelji djevojčice koja je jučer izgubila život u Briónu, kao i svim njezinim prijateljima, dok im u ovim teškim vremenima stavljamo na raspolaganje sve potrebne općinske resurse“, priopćilo je vijeće. „Neka počiva u miru.“

Španjolska se priprema za vrstu vrućine koja se češće povezuje s ljetnom krizom. Državni meteorološki ured, Aemet, rekao je da bi „iznimno visoke temperature“ mogle doseći 36-38 °C u nekim južnim dijelovima zemlje.

„Tijekom svibnja zabilježili smo dulje razdoblje temperatura ispod normalnih“, navodi se. „Sada dolazi potpuna suprotnost: razdoblje vrlo visokih temperatura za ovo doba godine u većem dijelu zemlje. Zapravo, neki dani mogli bi oboriti toplinske rekorde.“

Aemet je rekao da će vrućina, koja ne ispunjava tehničke kriterije za proglašenje toplinskim valom, vjerojatno trajati do sredine sljedećeg tjedna.