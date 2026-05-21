Eurozastupnica bez filtera: Štikle izbacila, ne voli teretane, a bakalaru ne može odoljeti

Riječka liječnica i znanstvenica koja je svoju profesionalnu ekspertizu pretvorila u snažan politički glas u Bruxellesu. To je, u najkraćim crtama, sveučilišna profesorica na Medicinskom fakultetu, Romana Jerković Kraljić (61), hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu iz redova Socijaldemokratske partije. Žena koju je ugledni medicinski časopis OncoDaily krajem prošle godine uvrstio među sto najutjecajnijih žena na svijetu koje se bave onkologijom.

Iako smo s njom razgovarali i o takozvanim “ženskim temama” – od šminke i garderobe do kuhanja i vježbanja – simpatično je priznala kako joj je lakše govoriti o energetici nego odgovarati na pitanja te vrste. No upravo taj detalj otkriva puno o ženi koja je tijekom dva mandata postala jedno od prepoznatljivih lica u kreiranju europskih zdravstvenih politika.

'Bez skidanja šminke ne idem spavati'

Unatoč ubrzanom tempu između Bruxellesa, Strasbourga i Hrvatske, Romana Jerković Kraljić kaže kako je po prirodi osoba koja voli jednostavnost i rutinu – posebno kada je riječ o njezi.

“Volim jednostavnu rutinu i u tome jako dosljedna. Ujutro mi je najvažnija dobra hidratacija kože, a navečer temeljito skidanje šminke. Bez toga stvarno ne idem spavati, koliko god dan bio dug i naporan.”

Iako svakodnevno koristi make-up, kaže da je umjerenost ključna.

“Kao i svaka žena volim lijepo izgledati i koristim make-up svakodnevno, ali ipak umjereno. Vikendima, kada sam kući, rado ‘puštam’ kožu da se odmara i diše.”

Kad vrijeme nije saveznik, ima svoje male beauty saveznike.

“Kad sam u žurbi, tonirana krema i maskara spase stvar u nekoliko minuta. Bez balzama za usne i parfema gotovo nikad ne izlazim iz kuće, to su oni mali detalji zbog kojih se odmah osjećam bolje i sređenije.”

Za važna događanja ipak voli uzeti malo više vremena.

“Za svakodnevne obaveze mogu biti spremna jako brzo, doslovno za desetak minuta. S druge strane, kad je riječ o važnom događaju, ipak volim uzeti malo više vremena. Nisam osoba koja voli juriti i spremati se u zadnji trenutak, draže mi je sve napraviti polako i bez stresa.”

Duga kovrčava kosa i jutarnje istezanje

Njena duga, prirodno kovrčava kosa često privlači pažnju, no priznaje da njezino održavanje nije uvijek jednostavno.

“Zna biti prilično neukrotiva. Sama sam najvještija s repom, punđom ili pletenicom.”

Otkriva i da je godinama vjerna istoj frizerki.

“Prilično sam vjerna ljudima kojima vjerujem.”

'Kretanje mi je stvarno važno'

Kada je riječ o fizičkoj aktivnosti, priznaje da nije ljubiteljica teretana, već preferira ritam koji sama određuje.

“Da, kretanje mi je stvarno važno i trudim se biti redovita. Nisam tip za teretane ni grupne treninge, više mi odgovara vježbanje kod kuće. Najčešće ujutro odradim malo istezanja i lagane utege ili pak hodanje na traci.”

Ako zbog obaveza jutarnji trening izostane, večernja šetnja je neizostavna.

“To mi nije važno samo zbog forme, nego i zbog energije i fokusa tijekom dana.”

“Obitelj mi je najveći balans i sigurna luka”

Balans u životu, priznaje, nalazi u obitelji, prijateljima i malim trenucima mira.

“Biti kod kuće s obitelji, biti okružena prijateljima, provoditi vrijeme u vrtu, šetati uz more...to je moj pravi punjač baterija.”

Dodaje i kako je s vremenom naučila važnu lekciju.

“Tijekom dana treba uzeti vrijeme za sebe, pa makar i kratko.”

Na pitanje koliko joj je moda važna, odgovara vrlo iskreno – i nije joj previše važna.

"Nisam opterećena modom i definitivno, ne provodim sate pred ormarom. Otvorim ormar, brzo nešto izaberem i idem dalje. Važno mi je da se u onome što nosim osjećam dobro i ugodno”

U Europskom parlamentu, kaže, strogi dress code zapravo ne postoji.

“Vidjet ćete zastupnike u kratkim hlačama i japankama, ali i u finim, elegantnim odijelima.”

Nikad ne biram danas što ću obući sutra

Odjeću bira prvenstveno prema raspoloženju, a ne prema prigodama.

“Ponekad baš želim biti u crnoj boji i u tome mi je ugodno i osjećam se dobro. Ponekad u nekoj veseloj haljini. Često u trapericama i sakou...Nikad ne biram danas što ću obući sutra.”

Njezin modni stil se, priznaje, s godinama mijenjao.

“Ne tako davno mogli ste me vidjeti u poslovnom okruženju isključivo u štiklama i elegantnim haljinama ili suknjama i sakoima. Danas nosim gotovo isključivo tenisice, a štikle u rijetkim prilikama.”

Otkriva i svoje male modne slabosti.

“Definitivno tenisice i torbe.”

Kad je riječ o nakitu, nije sklona minimalističkom pristupu.

“Volim poseban, pomalo upečatljiv nakit, često i predimenzioniran, a posebno prstenje. Mislim da dobar komad nakita može potpuno promijeniti cijeli outfit.”

Svjež i odmoran izgled

Česta putovanja između Hrvatske i Bruxellesa znače i pažljivo biranje kozmetike.

“Dobra hidratantna krema za lice i tijelo te ulje za kosu apsolutni su mi must-have, posebice zbog čestih putovanja.”

Za javne nastupe danas se ipak rado prepusti profesionalcima.

“Kad ste mlađi dovoljno je malo pudera i maskare i već izgledate spremno za kameru. Tada sam se uglavnom sama šminkala i to mi je bilo sasvim dovoljno.”

No, godine i iskustvo donijeli su drugačiju perspektivu.

“Danas je ipak drugačije. S godinama sam naučila koliko profesionalni vizažisti mogu pomoći da izgledam svježe i odmorno, posebno pod jakim svjetlima i pred kamerama.”

Prisjetila se i duhovite izjave slavne Cher.

“Kada su je pitali kako zna da je vrijeme za novu estetsku operaciju, a ona je rekla: ‘Kad mi šminkanje počne predugo trajati.’ Ja, eto, ne idem na operacije, ali rado prihvatim pomoć dobrih vizažista.”

Stil kao politička poruka

Shopping joj, kaže nam Romana, nije među omiljenim aktivnostima.

“Rijetko idem u ciljani shopping jer iskreno nemam puno vremena za to. Najčešće nešto ugledam usput i ako mi se baš svidi kupim.”

Ipak, priznaje da joj se često dogodi da komad odjeće mjesecima čeka u ormaru prije nego ga počne nositi.

“Kad nešto dobro ulovim na sniženju, to me stvarno razveseli.”

Na pitanje koliko stil može biti politička poruka, odgovara bez dileme.

“Odjeća sigurno nije nevažna, posebno u javnom i političkom prostoru gdje svaki detalj šalje određenu poruku.”

Ali sadržaj je, naglašava, ipak presudan.

“Možete biti besprijekorno odjeveni, ali ako iza toga ne stoje znanje, stav, rezultati i iskrena komunikacija s ljudima, sve vrlo brzo ostane samo na površini.”

Pritisak savršenog izgleda

Dotaknuli smo se i pritiska savršenog izgleda kojem su žene u javnom prostoru često izložene.

“Da, mislim da se od žena u javnom prostoru često očekuje da izgledaju besprijekorno, neovisno o tome jesu li na službenom događaju, pred kamerama ili u svakodnevnim situacijama.”

Društvene mreže, smatra, dodatno su pojačale taj pritisak.

“S godinama ipak naučite da je važnije osjećati se dobro u svojoj koži nego pokušavati zadovoljiti tuđa očekivanja savršenstva.”

Prehrani pristupa umjereno, bez rigoroznih pravila.

“Nisam pobornik strogih dijeta ni velikih zabrana, ali cijeli život imam neke svoje navike...ne jedem bijelo brašno, jako malo konzumiram šećer i općenito sam dosta umjerena u svemu.”

Satima uz štednjak

Kuhanje joj nije obveza, već terapija.

“Volim kuhati i to mi je zapravo jedan od načina opuštanja. Moja mama odlično kuha i puno sam toga naučila od nje.”

Kad ima vremena, nije joj problem sate provesti uz štednjak.

“Posebno volim kuhati za svoju obitelj i prijatelje i veseli me kad stvarno uživaju u hrani koju sam pripremila. Odoljeti ne mogu bakalaru, dobroj ribi sa žara, punjenim paprikama s pireom...tu stvarno teško ostajem ravnodušna.”

Za razliku od mnogih, dan ne započinje kavom.

“Ne, kavu zapravo uopće ne pijem. Dan obično započinjem šalicom zelenog čaja ili toplom limunadom.”

Doručak joj je jednostavan.

“Nakon toga najviše volim nešto jednostavno - šnitu kruha s domaćom marmeladom ili komad sira i jogurt.”

Na pitanje o održavanju linije odgovara bez okolišanja.

“Iskreno, nisam. Mislim da je to kombinacija genetike, umjerenosti u prehrani i činjenice da se cijeli život dosta krećem.” zaključuje.

I dok je mnogi poznaju kao liječnicu, profesoricu i eurozastupnicu koja sudjeluje u oblikovanju važnih zdravstvenih politika, razgovor s Romanom Jerković Kraljić pokazuje i onu drugu stranu – ženu koja voli obiteljska druženja, upečatljiv nakit i dobar obrok. Bez velikih modnih drama, ali s vrlo jasnim stavom - sadržaj je važniji od forme, a ravnoteža između posla i privatnog života nešto što se gradi svaki dan.

