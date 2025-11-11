Sud EU potvrdio Direktivu o minimalnim plaćama: 'Ona mora osiguravati osnovne životne potrebe'

Sud Europske unije potvrdio je valjanost većeg dijela Direktive o primjerenim minimalnim plaćama, čime je otklonjena svaka sumnja u njezinu zakonitost i važnost za zaštitu radnika diljem Europe.

Reagirala je hrvatska eurozastupnica Romana Jerković Kraljić (SDP, S&D) i u svom priopćenju navela da presuda "potvrđuje da su pravedne i dostojanstvene plaće temelj europskog socijalnog modela".

"Direktiva ostaje snažan alat za podizanje životnih standarda, osobito u zemljama poput Hrvatske gdje su troškovi života sve viši i gdje radnici često jedva spajaju kraj s krajem", izjavila je Romana Jerković Kraljić.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Podsjetimo, riječ je o direktivi kojom bi se trebao stvoriti okvir da se osigura minimalna plaća koja bi trebala biti pravednija i dostojanstvenija u zemljama članicama EU.

Eurozastupnica Jerković Kraljić u svojoj reakciji navela je: "Sud je poništio samo dvije tehničke odredbe koje su, prema njegovu mišljenju, previše zadirale u nacionalne ovlasti. Radi se o odredbi koja je propisivala točne kriterije za izračun minimalne plaće te pravilo o njezinu automatskom usklađivanju. Međutim, svi ključni ciljevi Direktive ostaju na snazi: osigurati da minimalne plaće budu primjerene životnom standardu i potaknuti kolektivno pregovaranje u državama članicama."

Zastupnica je naglasila da, iako je Direktiva formalno provedena u Hrvatskoj, stvarnost pokazuje da mnogi radnici i dalje primaju preniske plaće koje im onemogućuju dostojanstven život.

Na minimalcu 71 tisuća radnika

"Oko 71 tisuća zaposlenih prima minimalnu plaću, dok 131 tisuća radnika zarađuje tek nešto više od tog iznosa. Istodobno, stopa stanovništva u riziku od siromaštva iznosi 20,3 posto. Iako posljednjih godina bilježimo rast plaća u Hrvatskoj, on najčešće ne doseže one kojima je najpotrebniji, a to su radnici s najnižim primanjima. Presuda potvrđuje da Europska unija ima ovlast djelovati u zaštiti radnika i u borbi za plaće koje omogućuju stabilan i siguran život. Minimalna plaća mora biti takva da radnicima i njihovim obiteljima osigura osnovne životne potrebe, a ne samo formalno ispunjenje zakonskog praga", poručila je Jerković Kraljić.

Zaključila je da povećanje plaća mora biti praćeno jačanjem uloge sindikata, sustava kolektivnog pregovaranja i mjera koje osiguravaju da rast plaća prati rast troškova života, a da borba protiv radnog siromaštva mora postati prioritet jer svaki radnik mora moći živjeti od svog rada.

POGLEDAJTE VIDEO Konačno je ima i stigla je u ribarnicu! Zbog nje su neki stajali u redovima: 'Divota Božja'