FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'NEMA SE ŠTO LIJEČITI' /

Bruxelles objavljuje preporuke: Zabranite konverzijske terapije za LGBT+ osobe

Bruxelles objavljuje preporuke: Zabranite konverzijske terapije za LGBT+ osobe
×
Foto: Martin Müller/imago stock&people/Profimedia

Izvršno tijelo EU-a je u odgovoru potvrdilo da neće predložiti zabranu jer za to nema zakonske ovlasti, ali će umjesto toga preporučiti državama članicama da to učine

13.5.2026.
17:28
Hina
Martin Müller/imago stock&people/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Europska komisija (EK) je u srijedu najavila da će sljedeće godine objaviti preporuku državama članicama da zabrane konverzijske terapije za LGBT+ osobe, koje počivaju na pretpostavci da je moguće promijeniti nečiju seksualnu orijentaciju.

Građanska inicijativa "Zabrana praksi konverzije u Europskoj uniji", koja je prošle godine prikupila više od milijun i stotinu tisuća potpisa u 11 država članica, zatražila je od EK da predloži obvezujuću zakonsku zabranu tih praksi.

Izvršno tijelo EU-a je u odgovoru potvrdilo da neće predložiti zabranu jer za to nema zakonske ovlasti, ali će umjesto toga preporučiti državama članicama da to učine.

'Nema se što izliječiti' 

"Svaki član LGBTIQ+ zajednice trebao bi moći biti ono što jest, živjeti svoj život ponosno, bez nasilja, diskriminacije i straha. EK će 2027. donijeti preporuku kojom će se obvezati na pružanje potpore zemljama u njihovim nastojanjima da zabrane te štetne prakse", priopćila je EK.

Konverzijske terapije izjednačavaju homoseksualnost s bolešću i počivaju na premisi da je moguće promijeniti nečiju seksualnu orijentaciju ili rodni identitet. Mogu se odvijati u obliku radionica, seansi egzorcizma ili čak terapije elektrošokovima.

"Nema se što izliječiti kod LGBTIQ+ osoba. Ono što im je potrebno su sloboda, zaštita i sigurnost", izjavila je povjerenica za ravnopravnost Hadja Lahbib.

POGLEDAJTE VIDEO: Odlične vijesti stižu iz Bruxellesa, treba vam samo 100 eura: 'Ovo je početak'

Europska KomisijaBruxellesLgbt
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike