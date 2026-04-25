Anastasia pokazala s čim se 'bori' u vezi s Petrom: 'Ima li još netko ovakve probleme?'

Anastasia Kaleb, 22-godišnja Zadranka koja je osvojila srce Petra Rašića i pobijedila u petoj sezoni popularnog reality showa "Gospodin Savršeni", ne prestaje oduševljavati javnost. Njihova veza, koja je započela pred kamerama, nastavila se i nakon završetka snimanja, a par rado dijeli zajedničke trenutke sa svojim pratiteljima.

Tako je Anastasia sada nasmijala obožavatelje snimkom koja je pokazala s čime se "bori" u vezi s Petrom. Naime, lijepa Zadranka tijekom noći je podijelila video na kojem Petar srčano igra igrice, a u opisu istog je stavila: "Ima li još netko ovakve probleme?".

Njezina objava nasmijala je mnoge djevojke čiji partneri također imaju isti "problem" pa zajedničko vrijeme nerijetko provode i igrajući igrice.

Inače, Anastasia je putem Instagrama podijelila i seriju intimnih crno-bijelih fotografija koje prikazuju različite strane njihove veze. Prva je stilizirani, gotovo editorijalski portret na kojem par ozbiljnih pogleda pozira pred kamerom dok su na drugoj uhvaćeni u naizgled spontanom trenutku. Anastasija leži na Petrovim leđima, oboje se široko smiju u kameru, odišući srećom i prisnošću.

'Sve se dogodilo s nekim razlogom'

Podsjetimo, u prvom zajedničkom intervjuu nakon finala, Anastasia i Petar su ekskluzivno za Net.hr progovorili o svojoj ljubavi. Tada su, između ostalog, otkrili i kada su shvatili da njihov odnos nije samo show, ali i bi li, iz ove pozicije, nešto promijenili u istom.

"Odmah nakon ključa shvatila sam da mi se Petar jako svidio. Njegov pristup prema meni i emotivna zrelost jako su me privukli i tada sam prvi put jasno mogla vidjeti sebe pored takvog muškarca", kazala nam je Anastasia dok je Petar dodao:

"Mislim da se sve odigralo na način da bismo mi bili sada zajedno i nakon svega ovoga polako počinjem vjerovati u sudbinu. Sve se dogodilo s nekim razlogom i zbog toga smo sada tu gdje jesmo".

